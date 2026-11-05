Premios Humanos Seguros reconocen iniciativas que promueven la seguridad vial en el país

Humano Seguros celebró la primera edición de los Premios Humanos Seguros de Seguridad Vial, una iniciativa que reconoció trabajos periodísticos, proyectos de divulgación, investigaciones e innovaciones orientadas a contribuir con una movilidad más segura.

La convocatoria recibió un total de 446 propuestas, de las cuales 290 avanzaron a la etapa de evaluación, luego de un proceso de revisión y selección. Las iniciativas fueron valoradas por un jurado independiente integrado por representantes del periodismo, el Gobierno y la sociedad civil.

Durante el acto, Carlos Mitnik, VPejecutivo - gerente general representación de Humano Seguros, destacó que el compromiso de la empresa con la protección de las personas trasciende su actividad comercial y también se expresa mediante iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo.

«Nuestro propósito es proteger y no es solamente estar presente cuando ocurre un accidente o cuando hay un siniestro, sino también haciendo este tipo de cosas», expresó.

Smith señaló que mejorar la seguridad vial requiere el trabajo conjunto de las organizaciones y sectores que intervienen en esta problemática. Asimismo, manifestó su expectativa de que las propuestas reconocidas puedan ser consideradas por las autoridades y traducidas en acciones concretas.

En esta primera edición, los ganadores de cada categoría recibieron un premio de 500,000 pesos.

Los ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/img-20261105-wa0321-2d48ed57.jpg (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

En la categoría Periodismo, Massiel de Jesús Acosta obtuvo el primer lugar con el trabajo Asfalto letal, el insostenible saldo humano y económico de la inseguridad vial en RD. La mención honorífica fue concedida a Adriana Gómez, por el trabajo Desorden perpetuo, del Grupo S&N.

En Divulgación, se otorgaron menciones honoríficas a Santo Domingo Motors, por el proyecto La Camioneta Roja Podcast, y a Auto Haus, por Mi Primer Vehículo. En esta categoría no se seleccionó un primer lugar.

Por su parte, en Investigación, Yindhira Tavera resultó ganadora con el proyecto Peatones en RV, mientras que Danibel Rivera Santana recibió una mención de honor.

En Innovación, Jacobo Mateo Espinal obtuvo el primer lugar, mientras que Juan Alberto Canario fue distinguido con una mención de honor.

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