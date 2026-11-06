Kiddies Pañales Antifugas regresa al mercado dominicano de la mano de Grupo Farach

Kiddies Antifugas, la línea de pañales desechables que acompaña a las familias dominicanas desde hace más de 35 años, regresa al mercado de la mano de Corporación Farach (COFACA), que asume su distribución nacional, con el respaldo de Softys, la compañía de consumo masivo de Empresas CMPC, como fabricante y propietaria de la marca.

Durante la presentación al equipo de ventas, Ámbar Hernández, gerente general de Corporacion Farach, expresó: "Los pañales Kiddies continúan ofreciendo todo lo que las familias dominicanas ya conocen de la marca y vienen con una promesa clara: protección y diversión garantizada.

En Cofaca estamos orgullosos de acompañar este regreso y de poner al alcance de los hogares dominicanos calidad comprobada a un precio justo".

"Como fabricantes, en Softys respaldamos a Kiddies con tecnología, calidad y sostenibilidad de clase mundial. Estamos convencidos de que este relanzamiento traerá un gran valor a las madres y familias dominicanas", agregó Alfredo Acevedo, director Comercial Sur de Softys.

Tecnología y comodidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/18033300-d06269b2.png Parte de la presentación

El nuevo pañal Kiddies Antifugas llega con su Garantía Antifugas: un sistema de barreras antiescurrimiento y máxima absorción que, junto con la tecnología Drylock, ofrece hasta 10 horas de protección nocturna para el descanso del bebé y de toda la familia.

Su fórmula con aloe vera, manzanilla y vitamina E, sus cubiertas suaves y su acabado dermatológicamente probado e hipoalergénico cuidan la piel del bebé, mientras que su ajuste Perfect Match, cintura y laterales elásticos con un diseño ultra delgado, cómodo y seguro, brinda libertad de movimiento.

Está disponible en tallas del 1 al 7 y en paquetes de 16 a 80 unidades.

La línea incorpora diseños de los superhéroes de la Liga de la Justicia, bajo licencia de DC Comics, en versiones para niño y niña. Además, incluye un código QR en el pañal que permite acceder a Zona Kiddies, con recursos para conectar y divertirse en familia.

Kiddies se fabrica con celulosa proveniente de bosques con certificación FSC, en plantas de Softys con enfoque Zero Waste, donde más del 90% de los residuos industriales se recicla o reutiliza.