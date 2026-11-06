Hyundai y los Tigres del Licey celebran tres años de alianza con la presentación de la Staria 2027

Miguel Guerra y José Marrero, junto a la mascota oficial del partido "El Tiguerito" ( JUAN GUIO )

El grupo automotriz Magna y los Tigres del Licey celebraron el tercer aniversario de su alianza estratégica con la presentación de la nueva Hyundai Staria 2027, un vehículo que se incorpora a la flota del equipo para facilitar el traslado de sus jugadores durante la temporada de béisbol invernal dominicano.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de Hyundai Luperón, donde ejecutivos de ambas organizaciones, deportistas e invitados de la prensa conocieron las novedades del minibús, diseñado para ofrecer mayor comodidad, tecnología y seguridad a sus pasajeros.

Miguel Guerra, presidente del Club Atlético Licey, destacó el valor de esta relación, que trasciende el ámbito comercial para convertirse en una unión entre dos marcas emblemáticas, reconocidas por su prestigio y trayectoria de calidad.

"Para nosotros, como organización, nos sentimos muy orgullosos de poder haber llegado a tener tres años ya con Hyundai", manifestó Guerra, quien también resaltó el posicionamiento internacional de la marca automotriz y su participación como patrocinador oficial de la Copa Mundial de Fútbol.

El directivo consideró que la alianza ha resultado favorable para ambas partes, al tiempo que destacó la exposición que recibe Hyundai a través de una franquicia con una amplia base de seguidores en el país.

Asimismo, José Marrero, gerente corporativo de Ventas de Magna, expresó la satisfacción de la empresa con los resultados del acuerdo y con la oportunidad de mantener su vínculo con uno de los equipos de mayor tradición y popularidad del béisbol dominicano.

"En estos tres años, de verdad que hemos llegado a todas las expectativas que teníamos. ¿Quién no quisiera tener una alianza con el equipo más ganador, que más fanática tiene en el país?", señaló Marrero.

El ejecutivo explicó que, como parte de esta colaboración, Magna realiza la entrega de un vehículo para el transporte de los peloteros, con el propósito de que puedan desplazarse con comodidad y seguridad.

Las novedades de la Hyundai Staria 2027

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/051126-hyunday-licey--foto-juan-guio-11-67fd21e3.jpg Hyundai Staria presenta cambios en su diseño exterior e interior, así como mejoras en conectividad y equipamiento tecnológico. (JUAN GUIO)

La nueva generación de la Hyundai Staria presenta cambios en su diseño exterior e interior, así como mejoras en conectividad y equipamiento tecnológico.

Entre sus novedades figura una pantalla multimedia de 12.3 pulgadas con navegación integrada, luces frontales LED, una parrilla horizontal rediseñada y una línea continua de luz diurna. También incorpora aros de aleación de 18 pulgadas y retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefacción y plegado automático.

El interior cuenta con un tablero renovado, volante de cuatro puntos y tapicería en cuero artificial de alta resistencia. A esto se suman conectividad Bluetooth con reconocimiento de voz, puertos USB para los pasajeros y selector de modos de manejo.

Con capacidad para 11 pasajeros, el minibús ofrece un espacio pensado para responder a las necesidades de movilidad de los deportistas. Marrero destacó especialmente la amplitud de sus ventanas y la sensación de apertura que proporciona el diseño de la cabina.

En cuanto a su motorización, mantiene un motor turbodiésel 2.2 litros CRDi, con 177 caballos de potencia (PS) y 430 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades.

El modelo también incorpora mejoras en la suspensión, con nuevos amortiguadores y bujes para favorecer la estabilidad y el confort durante la marcha, además de reforzar el aislamiento acústico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/051126-hyunday-licey--foto-juan-guio-14-a1d1191c.jpg El minibús viene en diversos colores. (JUAN GUIO)

En materia de seguridad, dispone de control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, frenado de colisión múltiple, sensores de parqueo delanteros y traseros, cámara de reversa, control de crucero y alerta de ocupante en los asientos traseros.

La Hyundai Staria 2027 está disponible para exhibición, cotización y pruebas de manejo en la red de concesionarios y showrooms de la marca en República Dominicana.