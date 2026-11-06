Unapec reconoce a ganadores del 25° edición del Festival Gastronómico Interuniversitario

La Universidad APEC (UNAPEC) celebró la clausura de la vigésima quinta edición de las Jornadas Turísticas Profesionales y la premiación del 25° Festival Gastronómico Interuniversitario, una iniciativa que reunió a estudiantes de distintas universidades en torno a la creatividad, la formación y el talento culinario, con Estados Unidos como país invitado.

La actividad fue organizada a través de las carreras de Turismo y Hotelería y Gastronomía y Arte Culinario, en coordinación con el Departamento de Relaciones Internacionales. Durante tres días, los participantes compitieron en diferentes categorías gastronómicas, incluyendo el Concurso Especial Baldom.

Durante la ceremonia, Chelsia Hetrick, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos; destacó la oportunidad de compartir las tradiciones de su país mediante una competencia inspirada en el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, celebración estadounidense que tiene como uno de sus principales símbolos la reunión familiar alrededor de la mesa.

"Ver los platos preparados por ustedes, apreciar sus aromas y descubrir cómo interpretaron esta tradición me hizo sentir, por momentos, como en casa. Ha sido un verdadero regalo compartir algo tan especial de nuestra cultura con ustedes", expresó.

La representante diplomática también resaltó los valores de gratitud, libertad y amistad que unen a ambas naciones.

"La gratitud nos reúne alrededor de la mesa, la libertad nos permite soñar y la amistad entre los Estados Unidos y la República Dominicana siempre nos invita a compartir un lugar en ella", manifestó.

Los ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/img-20261106-wa0369-08925a47.jpg Al finalizar el acto los estudiantes de Unapec disfrutaron de un espacio de Karaoke en el patio universitario. (JUAN GUIO)

En el XXV Festival Gastronómico Interuniversitario fueron reconocidos estudiantes en las categorías Sopas y Cremas, Pescados y Mariscos, Comida de Feria, Postres y Cena de Acción de Gracias, con distinciones para los tres primeros lugares y mejor presentación.

En "Sopas y Cremas", el primer lugar y el reconocimiento a Mejor Presentación correspondieron a Génesis Mary Sosa, del Instituto Técnico Superior Comunitario Mariano Moreno. El segundo lugar fue para Cristi Franchesca Medina, de UNPHU, y el tercero para Arlyn Monción Rodríguez, de Cafam.

En "Pescados y Mariscos", Luis Alfredo del Rosario, de Mariano Moreno, obtuvo el primer lugar y Mejor Presentación. Diana Hidane Castillo, de UNAPEC, alcanzó el segundo puesto, mientras que Bruce Mateo Soria, de CAFAM, quedó en tercer lugar.

En "Comida de Feria", Arianny Castillo, de PUCMM, conquistó el primer lugar; Vielka Medina Balbi, de UNPHU, obtuvo el segundo, y Edison José Santos, de UNAPEC, el tercero. Este último también recibió el reconocimiento a Mejor Presentación.

En la categoría "Postres", el primer lugar fue para Diosiris Bonilla Rosario, de UNAPEC; el segundo para Angélica Segura Rosario, de PUCMM, y el tercero para Natividad Ogando, de Mariano Moreno. Nidia Fernández Buque, de CAFAM, fue distinguida por Mejor Presentación.

Por su parte, en "Cena de Acción de Gracias", Lewis Genao, de UNAPEC, obtuvo el primer lugar, mientras que Angel Arismendy Zorrilla, también de esa universidad, alcanzó el segundo puesto y recibió el reconocimiento a Mejor Presentación. En esta categoría no se otorgó el tercer lugar.

Concurso Especial Baldom

Como parte de las competencias también se desarrolló el Concurso Especial Baldom, que reconoció a estudiantes en las categorías Aves, Pescados y Mariscos y Postres, con medallas de oro, plata y bronce, además de un premio a la mejor presentación.

En Aves, Stephany Céspedes, de Unapec, obtuvo el primer lugar; Freddy William de los Santos, de PUCMM, el segundo, y Rodi Segura, del TEP-PUCMM, el tercero. Segura también recibió el galardón a Mejor Presentación.

En Pescados y Mariscos, Rosse Pascual, de PUCMM, conquistó el primer lugar y Mejor Presentación. Alisson Paulino Olivero, de Cafam, obtuvo el segundo puesto, y Carla Amézquita, de Unphu, el tercero.

En Postres, Alanis Mancebo, de PUCMM, se alzó con el primer lugar; Hilary Rosario Novas, de Unapec, obtuvo el segundo, y Adlin Isabella Toribio Melgen, también de Unapec, alcanzó el tercer puesto y fue reconocida por Mejor Presentación.

Los estudiantes premiados recibieron medallas, trofeos, bonos de consumo y artículos de cocina, además de canastas de productos Baldom. La premiación estuvo a cargo de las autoridades universitarias y de la representante de la Embajada de Estados Unidos.

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