Periodista Walddy Lina Polanco es nominada a Reportera Digital

La periodista dominicana Walddy Lina Polanco Hernández fue nominada en la categoría Reportera Digital del Año en el Premio Nacional de Periodismo Digital 2026, organizado por el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, con el respaldo del Banco Popular Dominicano.

La entidad anunció los nominados a las diferentes categorías del galardón.

El Premio Nacional de Periodismo Digital 2026 busca reconocer el trabajo de los profesionales y medios de comunicación que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del ecosistema informativo dominicano.

La periodista considera esta nominación un estímulo para continuar fortaleciendo su compromiso con la información, la responsabilidad profesional y un periodismo al servicio de la sociedad.

Un reconocimiento a su trayectoria

La nominación llega en un año de intensa actividad profesional para Polanco, quien ha desarrollado una amplia agenda de coberturas nacionales e internacionales, dando seguimiento a acontecimientos culturales, turísticos, económicos, sociales e institucionales.

Entre sus trabajos internacionales figuran las coberturas de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en Puerto Rico; el vuelo inaugural de la ruta entre Surinam y República Dominicana, operada por la aerolínea Sky High Dominicana, así como el terremoto ocurrido en Panamá, cuya cobertura realizó en colaboración con Noticias Telemicro.

Asimismo, participó en la cobertura de actividades vinculadas a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ampliando su experiencia en el seguimiento de acontecimientos de interés regional.

A estos trabajos se suma el reconocimiento obtenido este año con el Micrófono de Oro en Bogotá, Colombia, una distinción que destaca su trayectoria y participación en el ámbito de la comunicación.

En el escenario nacional, Polanco también ha tenido presencia en importantes acontecimientos, entre ellos la cobertura de El Plato del Verano 2026, celebrado en Samaná, y los Premios Soberano, uno de los principales eventos del arte y el espectáculo dominicano, además de otras actividades de relevancia nacional.

En las fuentes de salud y seguridad social, la periodista ha mantenido una activa labor informativa durante 2026, cubriendo iniciativas institucionales, jornadas de salud, encuentros sectoriales y acontecimientos relacionados con el bienestar y la protección social de la población dominicana.