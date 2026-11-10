Casa Oliver obtiene máximo galardón como Mejor Ron en el concurso mundial Spirits Selection 2026

Pedro Ramón López Oliver, fundador de Casa Oliver. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Casa Oliver obtuvo dos medallas y una distinción especial en la vigésima octava entrega del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026, celebrada en Madeira, Portugal, donde más de 2,300 bebidas espirituosas procedentes de más de 70 países y territorios fueron evaluadas.

'Quorhum Cask Strength Up To 30 Years' fue galardonado con una Medalla de Oro, mientras que 'Opthimus Summa Cum Laude Up To 25 Years' recibió la Gran Medalla de Oro y la distinción especial como Mejor Ron Revelación del Año, uno de los reconocimientos otorgados durante la competencia.

Los resultados corresponden a una evaluación internacional realizada mediante catas a ciegas, a cargo de un jurado integrado por maestros roneros, compradores, importadores, educadores y comunicadores especializados en bebidas espirituosas. En este procedimiento, los productos se valoran sin conocer previamente su identidad comercial.

Ambos rones forman parte del portafolio ultra premium de Casa Oliver , una empresa dominicana cuya elaboración se apoya en la selección de destilados y en los procesos de envejecimiento y ensamblaje que caracterizan sus distintas referencias.

"Estos premios representan un motivo de profundo orgullo para toda la familia de Casa Oliver. Son el resultado de años de dedicación, conocimiento y pasión por el arte de elaborar ron. Cada reconocimiento internacional nos impulsa a seguir perfeccionando nuestro trabajo ya demostrar que desde la República Dominicana podemos crear rones capaces de destacar entre los mejores del mundo", expresó Pedro Ramón López Oliver , fundador de Casa Oliver.

Selección de licores Sobre

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/3--catadores-evaluan-mas-de-2300-bebidas-espirituosas-procedentes-de-mas-de-70-paises-y-territorios-5bfd1952.jpg Catadores evalúan más de 2,300 bebidas espirituosas procedentes de más de 70 países y territorios. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

The Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles es uno de los certámenes internacionales de mayor prestigio en la industria de las bebidas espirituosas, dedicado a reconocer la excelencia y calidad de productos como rones, whiskies, ginebras, vodkas, tequilas y coñacs.

Organizado por el Concours Mondial de Bruxelles (CMB) , reúne un jurado internacional integrado por expertos, maestros destiladores, compradores, importadores y periodistas especializados, quienes realizan rigurosas degustaciones a ciegas para evaluar y premiar las mejores propuestas del mundo.

Además de distinguir la calidad de los productos mediante medallas internacionales, constituye una importante plataforma de promoción comercial, posicionamiento de marcas y proyección internacional para los países productores y sus industrias de destilados.