Merco reconoce a Claro Dominicana como la 3.ª Empresa con Mejor Reputación Corporativa del país

Rosaily Rodríguez, directora de Merco República Dominicana, Mabelle Felix, gerente de Comunicación Externa de Claro Dominicana; Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana; Licelott Brea, gerente de Publicidad de Claro Dominicana; y Luis Álvarez Soto, director regional de Merco Centroamérica y República Dominicana. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Claro Dominicana ratifica su liderazgo y compromiso con el desarrollo del país al mantenerse durante cuatro años consecutivos en el top 5 de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa del país en 2026, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), uno de los más importantes de Iberoamérica.

Este nuevo hito en la trayectoria de la compañía evidencia la evolución y consistencia de su reputación corporativa, al avanzar del quinto (2023 y 2024) al tercer lugar (2025) y mantener esta posición del ranking 2026.

Asimismo, Claro Dominicana se consolida como la única empresa del sector de las telecomunicaciones dentro de las 10 organizaciones con mejor reputación del país.

El importante reconocimiento, junto con su permanencia en el Top 5 de las Empresas Más Responsables (ESG) del país, destaca la trayectoria de la compañía, su excelencia en el servicio, su capacidad de innovación y su contribución al desarrollo económico y social del país.

Asimismo, evidencia su posición como referente del sector de las telecomunicaciones, gracias a una gestión enfocada en brindar la mejor experiencia de servicio, innovación, transformación digital, la inclusión y la sostenibilidad.

Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro Dominicana, destacó que este reconocimiento refleja la solidez de una visión compartida y el compromiso de toda la organización con la excelencia, a través de un modelo de trabajo colaborativo que integra a sus equipos y a toda la cadena de valor en torno a un objetivo común:

Ofrecer la mejor experiencia a sus clientes y contribuir al desarrollo del país.

"Alcanzar el tercer lugar entre las empresas con mejor reputación corporativa de la República Dominicana es motivo de orgullo y, sobre todo, una reafirmación de nuestro compromiso con una gestión basada en la confianza, la innovación y la excelencia", expresó el ejecutivo.

Añadió que este resultado refleja la capacidad de la empresa de avanzar con una visión común, alineando esfuerzos, capacidades y voluntades a lo largo de toda la cadena de valor para generar experiencias de calidad, relaciones sostenibles y valor para sus clientes y la sociedad.

"Estamos convencidos de que una buena reputación se construye cada día, a través de la coherencia entre lo que somos, lo que hacemos y el valor que aportamos al país", dijo.

En tanto, Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana, destacó que este reconocimiento de Merco refleja el trabajo de una estrategia integral de mercadeo y comunicaciones corporativas, enfocada en fortalecer el posicionamiento y la reputación de la marca.

Todo esto, a través de conexiones auténticas y significativas con sus grupos de interés y los distintos segmentos de la sociedad dominicana.

"En Claro creemos que una marca se construye, sobre todo, a partir de las relaciones que crea con las personas y la confianza que logra transmitir. Por eso, desde el mercadeo y las comunicaciones corporativas trabajamos para escuchar, comprender y conectar con nuestras audiencias, desarrollando iniciativas y experiencias que respondan a sus expectativas", expresó Acosta.

También dijo que "este reconocimiento nos llena de orgullo, porque es también el reflejo del compromiso y la pasión de todos los que formamos parte de Claro, y de una visión compartida para seguir construyendo una marca que genere valor y deje huellas positivas en la sociedad".

Nuevo hito

Meco es uno de los monitores de referencia internacional en evaluación de reputación corporativa, con presencia en más de 20 países.

Su metodología contempla un proceso de evaluación que recoge la percepción de distintos grupos de interés, entre ellos los principales líderes empresariales del país, analistas financieros, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones de consumidores, periodistas especializados, representantes gubernamentales y académicos. Es importante resaltar que la prestigiosa firma KPMG audita los resultados de esta evaluación.

Al alcanzar el tercer lugar en el ranking de reputación corporativa de 2026, Claro Dominicana celebra un nuevo hito en su trayectoria de 96 años, reafirmando su compromiso de continuar conectando personas, impulsando la innovación y generando oportunidades que contribuyan al bienestar y al desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Con este logro, la empresa ratifica su propósito de transformar vidas a través de la tecnología y de seguir siendo un aliado estratégico para el progreso de las comunidades, las empresas y el país.

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