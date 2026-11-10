La gastronomía, las tradiciones y los recuerdos familiares protagonizan la propuesta con la que Supermercados Nacional dio la bienvenida a la Navidad 2026.

La presentación tuvo lugar en la Casa de los Vitrales, de Casas del XVI, donde se hizo el lanzamiento de su campaña “La Navidad nos une con España”, la cual toma como punto de encuentro las tradiciones que comparten ambos países, especialmente aquellas vinculadas con las celebraciones navideñas y la gastronomía.

Entre ellas figuran la llegada de los Reyes Magos, las doce uvas de la suerte y la representación del Belén, costumbres que forman parte de las festividades españolas y que encuentran afinidad con las celebraciones dominicanas.

Durante el encuentro, Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional, destacó el significado de esta edición de la plataforma navideña.

"Este año, a través de nuestra plataforma La Navidad nos une, queremos rendir homenaje a los lazos culturales que compartimos con España, resaltando las tradiciones que nos acercan y la riqueza de su gastronomía", expresó.

La gastronomía como puente cultural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/101126-nacional-nos-une--foto-juan-guio-c9cd42bc.jpg El evento se llevó a cabo en Casa de los Vitrales, de Casas del XVI. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana y de la Embajada española.

Marta Ors, directora ejecutiva de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, valoró la propuesta como una oportunidad para fortalecer los vínculos históricos y comerciales entre ambos países, al tiempo que resaltó el papel de Supermercados Nacional como puente cultural.

Por su parte, Pilar Serret, consejera económica y comercial jefe de la Embajada de España, destacó la presencia de los productos agroalimentarios españoles en el mercado dominicano.

Durante su intervención señaló que España se ha consolidado como el principal proveedor europeo de alimentos y bebidas de República Dominicana, con productos como vinos, aceite de oliva, jamón, quesos y conservas de pescado.

"Pocos elementos tienen tanta capacidad para acercar culturas, generar afinidades y crear vínculos duraderos entre las personas", manifestó Serret al referirse al papel de la gastronomía en las relaciones entre ambas naciones.

Como parte de la propuesta culinaria, participan los chefs Francis Peña, del restaurante El Gallego, y Alberto Martín Cárdenas, chef ejecutivo del Club Hemingway, quienes presentan recetas que combinan la tradición española con ingredientes dominicanos. Una de las preparaciones destacadas es la paella española con chicharrón dominicano.

Una campaña con música y sabor

El lanzamiento también incluyó la presentación del audiovisual oficial, cuya banda sonora es una canción original compuesta por Alex Mansilla e interpretada por el cantante sevillano Luis Larr.

La pieza musical fusiona influencias españolas con ritmos dominicanos, en una propuesta que busca representar el intercambio cultural que da sentido a la campaña.

La presentación estuvo acompañada de música navideña y flamenco, como parte de una ambientación inspirada en las tradiciones de ambos países.

En ese contexto se anunció que la campaña incorpora una promoción que permitirá a cinco ganadores, cada uno con un acompañante, disfrutar de un viaje de ocho días y siete noches a España.

El recorrido contempla visitas a reconocidas bodegas, experiencias gastronómicas y destinos emblemáticos como Madrid, Segovia y Toledo.

Para participar, los clientes deberán realizar compras de 2,500 pesos o más, incluyendo una botella de vino de alguna de las bodegas participantes. La promoción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/101126-nacional-nos-une--foto-juan-guio-2-b11a916e.jpg Milagros Germán, Mónika Leschhörn,Rosmery Errand y Helen Blandino. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/101126-nacional-nos-une--foto-juan-guio-3-e681e2f9.jpg Las hermanas Crystal y Michelle Jiménez fueron las conductoras de la velada. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/101126-nacional-nos-une--foto-juan-guio-12-abab3fba.jpg Carla Chalas y Chef Alberto Jiménez. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/101126-nacional-nos-une--foto-juan-guio-15-f7354fc4.jpg La chef Catherine Lemoine y Chef Tita. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/101126-nacional-nos-une--foto-juan-guio-13-19c32035.jpg Rodolfo Borrell, Isabel González y José Miguel González Cuadra. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ ›

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