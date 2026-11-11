ADOARH aborda nuevos riesgos legales que impactan la gestión humana en las empresas

Participantes de la actividad. ( CORTESÍA DE ADOARH )

La Asociación Dominicana de Profesionales de Gestión Humana (ADOARH) realizó el Desayuno Ejecutivo de Actualización Legal, bajo el tema "Gestión Humana ante los nuevos Riesgos Legales", una jornada especializada dirigida a profesionales de gestión humana, ejecutivos y líderes empresariales, con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre las responsabilidades legales que enfrentan las organizaciones.

La actividad, que se desarrolló en el hotel Hyatt Centric Santo Domingo, se enmarcó en el análisis de las nuevas responsabilidades derivadas del nuevo Código Penal y estuvo centrada en dos temas de especial relevancia para las empresas:

La seguridad y salud en el trabajo

La responsabilidad penal empresarial

La primera sesión, titulada "SST más allá del cumplimiento: personas, continuidad y responsabilidad empresarial", estuvo a cargo de Soraya Reynoso Lockward, gerente general de SGI Dominicana.

Su exposición abordó la importancia de la seguridad y salud en el trabajo desde una perspectiva que trasciende el cumplimiento normativo y considera la protección de las personas, la continuidad operativa y la responsabilidad empresarial.

La segunda sesión, "Del expediente laboral al riesgo penal: decisiones que Gestión Humana debe poder sustentar", contó con la participación de Francisco Álvarez Martínez, abogado litigante y socio fundador de Fabogados, y Javier A. Suárez, socio de la República Dominicana BDS Asesores.

Ambos especialistas abordaron aspectos relacionados con las decisiones de gestión humana y las responsabilidades legales que pueden derivarse de ellas.

Escuchar a la membresía

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Durante el Desayuno Ejecutivo, Evelyn Méndez, presidenta de ADOARH, resaltó que para "ADOARH crear contenido de valor significa escuchar a nuestra membresía y acercarle conocimientos y herramientas que fortalezcan su toma de decisiones. Así construimos una Asociación más relevante, cercana y en sintonía con las necesidades de quienes la integran".

Méndez agradeció a los miembros del Consejo Consultivo, a pasados presidentes, a la Junta Directiva y a la membresía; además, dio las gracias a los expositores por poner su experiencia al servicio de esta colectividad profesional, y a los patrocinadores: AFP Crecer, AFP Siembra, SGI Dominicana, BDS Litter Global, Fabogados y Graboestilo.

"Su respaldo y confianza contribuyen de manera decisiva a que podamos ofrecer espacios de actualización, intercambio y crecimiento para los profesionales de Gestión Humana".

Durante el Desayuno Ejecutivo de Actualización Legal, también estuvieron presentes miembros de la actual directiva de ADOARH: Lissette Pérez Tolentino, vicepresidenta; Natalia Escolástico, tesorera; Yniolit Ynoa y Larissa Hernández, vocales.