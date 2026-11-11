Archome presenta en el mercado dominicano la línea brasileña de gabinetes para baño Fabribam

Enmanuel, Anabel, Janet y Abelardo De La Cruz. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La empresa Archome, especializada en soluciones y servicios arquitectónicos, presentó al mercado dominicano la línea brasileña de gabinetes para baño Fabribam, una propuesta que apuesta por el diseño contemporáneo, la funcionalidad y la estética como elementos esenciales para transformar uno de los espacios más personales del hogar.

La colección llega con diseños modernos y una identidad visual distintiva, concebidos para responder a las nuevas tendencias de interiorismo, en las que el baño ha dejado de ser un espacio exclusivamente funcional para convertirse en un ambiente donde convergen el bienestar, la creatividad y la expresión del estilo personal.

Con modelos que llevan nombres como Isadora, Milena, Beatriz y Sofhia, entre otros, Fabribam presenta una variedad de alternativas que permiten crear ambientes armoniosos, elegantes y funcionales, aportando personalidad a cada espacio a través de sus diseños.

Propuestas integrales

Durante las palabras de apertura del lanzamiento, la arquitecta Janet Mercedes, presidenta de Archome, destacó la visión de la empresa de acercar al mercado dominicano propuestas que integren diseño, innovación y soluciones prácticas para los espacios contemporáneos.

"En Archome creemos que cada espacio tiene el potencial de convertirse en una experiencia de bienestar, y el baño no es la excepción. Hoy, el diseño de interiores nos invita a mirar estos ambientes desde una perspectiva más integral, donde la estética, la funcionalidad y la armonía deben convivir".

Añadió que con la llegada de Fabribam a República Dominicana, buscan ofrecer nuevas posibilidades para crear espacios con personalidad, que respondan tanto a sus necesidades cotidianas como a sus preferencias de diseño.

Janet también resaltó que la incorporación de esta línea fortalece la propuesta de Archome de ofrecer soluciones que acompañen a sus clientes en la transformación de sus espacios, con una visión que combina creatividad, atención al detalle y funcionalidad.

Diseño que transforma espacios

Fabribam se distingue por una propuesta de mobiliario para baño que busca combinar una estética moderna con soluciones prácticas para el día a día. Sus diseños permiten integrar los gabinetes como piezas relevantes dentro de la composición del ambiente, contribuyendo a crear espacios visualmente atractivos, organizados y coherentes con el estilo de cada proyecto.

La llegada de esta línea amplía las alternativas disponibles para quienes buscan renovar sus baños, ya sea en proyectos residenciales o en iniciativas de diseño y remodelación que priorizan los detalles y la integración de cada elemento.

Por su lado Archome, más allá de la comercialización de mobiliario, ofrece soluciones integrales para transformar espacios, por medio de una propuesta de servicios que abarca desde el diseño y la construcción, hasta la remodelación de espacios.

Esta visión integral permite a la empresa acompañar los proyectos desde su conceptualización arquitectónica hasta su ejecución, con el propósito de ofrecer soluciones que respondan a las expectativas y necesidades de cada cliente.

Con la presentación de Fabribam, Archome reafirma su apuesta por ampliar las opciones de diseño disponibles en República Dominicana, acercando al mercado nuevas propuestas de mobiliario que combinan atractivo visual, funcionalidad y una visión contemporánea de los espacios interiores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/joseline-feliz-y-erika-de-jesus-e2dbbb2c.jpg Joseline Feliz y Erika De Jesús. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/luis-guillermo-perez-y-cecilia-munoz-d26aedfd.jpg Luis Guillermo Pérez y Cecilia Muñoz. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >