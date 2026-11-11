El Festival del Cerezo 2027 celebrará su novena edición

El Festival del Cerezo se prepara para celebrar su novena edición los días sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027, en Rancho La Vereda, ubicado en las montañas de Tatón, provincia San José de Ocoa, consolidándose como uno de los encuentros culturales y ecoturísticos más emblemáticos de esta provincia.

Bajo el lema “Idílico amor bajo los cerezos florecidos”, esta nueva entrega ofrecerá una experiencia que combina naturaleza, moda, gastronomía, música y arte, en un escenario privilegiado por sus paisajes montañosos y la belleza de más de 300 árboles de cerezos florecidos, un entorno que ha motivado a describir este destino como “La Toscana del Caribe”.

Durante dos días, los visitantes nacionales e internacionales podrán disfrutar de una programación concebida para celebrar el amor en sus distintas manifestaciones de pareja, la amistad y la familia hasta el respeto por la naturaleza y la solidaridad con quienes más lo necesitan.

A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, el festival ha reafirmado su compromiso social, respaldando a más de 15 fundaciones sin fines de lucro, contribuyendo a dar visibilidad a distintas causas benéficas y promoviendo una cultura de solidaridad y compromiso con las comunidades.

El posicionamiento de San José de Ocoa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/3--massiel-chupani-alana-ruiz-y-haydeeliz-acevedo-e774cbaf.png Massiel Chupani, Alana Ruiz y Haydeeliz Acevedo. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/5--mayra-delgado-y-starlin-de-holma-832cefc0.png Mayra Delgado y Starlin De Holma. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/8--dorca-algarroba-y-rafael-calderon-4bbb916f.png Dorca Algarroba y Rafael Calderón (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ ›

Bismarck Morales y Junior Jorge, organizadores del festival, destacaron que esta novena edición busca continuar fortaleciendo el posicionamiento de San José de Ocoa como un destino de turismo de montaña, al tiempo que impulsa la economía local, la preservación del medioambiente y la promoción del talento dominicano.

“Con esta novena edición queremos invitar a descubrir la belleza de nuestro entorno, promoviendo un turismo de montaña responsable. Deseamos que cada persona conecte con la naturaleza, apoye las causas sociales y se lleve recuerdos inolvidables de nuestras montañas”, expresaron los organizadores.

Uno de los principales atractivos será la tradicional pasarela de moda, considerada la primera del año en República Dominicana, que tendrá como protagonistas a los más reconocidos diseñadores, que presentarán colecciones exclusivas en un escenario natural que fusiona la elegancia de la alta costura con el encanto de los cerezos florecidos, entre ellos:

Giannina Azar

Melkis Díaz

Robert Flores

La coordinación general de pasarela estará a cargo de Starlin de Holma y el evento abrirá nuevamente sus puertas a diseñadores emergentes, brindándoles una plataforma para exhibir creaciones inspiradas en el romanticismo, la naturaleza y las tendencias contemporáneas.

La gastronomía también ocupará un lugar destacado en la programación, con un espacio especialmente acondicionado entre los pinares de Rancho La Vereda, que albergará hasta seis restaurantes, cuatro bares y una zona destinada a la exhibición y comercialización de productos artesanales y locales.

Esta oferta permitirá a los asistentes disfrutar de diversas experiencias culinarias mientras descubren los sabores y atractivos de la provincia.

Con nueve ediciones, el Festival del Cerezo continúa proyectándose como una plataforma de promoción turística, cultural y económica para San José de Ocoa, al reunir en un mismo escenario a diseñadores, emprendedores, artistas, productores y visitantes, contribuyendo a dinamizar el comercio y a fortalecer la identidad de este destino de montaña.

Las boletas estarán disponibles próximamente a través de Ticket Max, con opciones que incluyen o excluyen el servicio de transporte, facilitando la participación de quienes deseen disfrutar de esta experiencia los días 6 y 7 de febrero de 2027 en Rancho La Vereda, Tatón, San José de Ocoa.