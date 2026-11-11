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Incae abrirá en Miami un centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección

Tendrá a Intras como aliado para República Dominicana

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    Incae abrirá en Miami un centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección
    Carla Fernández y Ney Díaz. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Incae Business School fortalece su propuesta con la próxima apertura, en marzo de 2027, del Centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección, en Miami. Este será un espacio especializado en la formación de CEOs, miembros de juntas directivas, propietarios, familias empresarias y altos ejecutivos.

    A través de su alianza con Intras, ejecutivos y organizaciones de República Dominicana podrán acceder a los programas que la prestigiosa escuela de negocios ofrecerá en este nuevo centro.

    La presencia de INCAE Business School en Miami se remonta a los años setenta, cuando comenzó a desarrollar en esta ciudad programas dirigidos a altos ejecutivos.

    El Centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección, que estará ubicado en el Citigroup Center de Brickell, dará continuidad a esa trayectoria con un campus permanente dedicado a programas de alta dirección, educación ejecutiva, maestrías, investigación aplicada y espacios de diálogo empresarial.

    Entre los programas destacados que se impartirán en el Centro figuran Board of Directors Program, CEO Academy, CFO Academy, Family Business, Women´s Executive Leadership Program, Women on Boards y Global Senior Leadership Program.

    Fundada en 1964 con el apoyo de profesores de la Harvard Business School, Incae Business School lleva más de seis décadas formando líderes e impulsando el desarrollo empresarial de América Latina. La institución posee la Triple Corona de acreditaciones, integrada por:

    • AACSB
    • AMBA 
    • EQUIS

    Las tres acreditadoras globales más reconocidas, una distinción que ostenta menos del 1 % de las escuelas de negocios del mundo.

    El reflejo de un compromiso

    Ney Díaz, CEO y fundador de Intras, expresó que la  alianza con Incae Business School refleja el compromiso de Intras de establecer vínculos con instituciones de referencia para ofrecer a los líderes y organizaciones de República Dominicana propuestas formativas de excelencia.

    Añadió que la apertura de su Centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección en Miami refuerza el papel de Incae como institución dedicada a la formación, la investigación y la generación de conocimiento para las Américas.

    "Sus más de seis décadas de experiencia, sus múltiples acreditaciones internacionales y su profundo conocimiento de las realidades y los retos empresariales de nuestra región aportan un valor diferencial para quienes participan en sus programas".

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