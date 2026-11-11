Incae abrirá en Miami un centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección

Carla Fernández y Ney Díaz. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Incae Business School fortalece su propuesta con la próxima apertura, en marzo de 2027, del Centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección, en Miami. Este será un espacio especializado en la formación de CEOs, miembros de juntas directivas, propietarios, familias empresarias y altos ejecutivos.

A través de su alianza con Intras, ejecutivos y organizaciones de República Dominicana podrán acceder a los programas que la prestigiosa escuela de negocios ofrecerá en este nuevo centro.

La presencia de INCAE Business School en Miami se remonta a los años setenta, cuando comenzó a desarrollar en esta ciudad programas dirigidos a altos ejecutivos.

El Centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección, que estará ubicado en el Citigroup Center de Brickell, dará continuidad a esa trayectoria con un campus permanente dedicado a programas de alta dirección, educación ejecutiva, maestrías, investigación aplicada y espacios de diálogo empresarial.

Entre los programas destacados que se impartirán en el Centro figuran Board of Directors Program, CEO Academy, CFO Academy, Family Business, Women´s Executive Leadership Program, Women on Boards y Global Senior Leadership Program.

Fundada en 1964 con el apoyo de profesores de la Harvard Business School, Incae Business School lleva más de seis décadas formando líderes e impulsando el desarrollo empresarial de América Latina. La institución posee la Triple Corona de acreditaciones, integrada por:

AACSB

AMBA

EQUIS

Las tres acreditadoras globales más reconocidas, una distinción que ostenta menos del 1 % de las escuelas de negocios del mundo.

El reflejo de un compromiso

Ney Díaz, CEO y fundador de Intras, expresó que la alianza con Incae Business School refleja el compromiso de Intras de establecer vínculos con instituciones de referencia para ofrecer a los líderes y organizaciones de República Dominicana propuestas formativas de excelencia.

Añadió que la apertura de su Centro de Gobierno Corporativo y Alta Dirección en Miami refuerza el papel de Incae como institución dedicada a la formación, la investigación y la generación de conocimiento para las Américas.

"Sus más de seis décadas de experiencia, sus múltiples acreditaciones internacionales y su profundo conocimiento de las realidades y los retos empresariales de nuestra región aportan un valor diferencial para quienes participan en sus programas".