Advensus celebra su 20 aniversario

La celebración del aniversario reunió a colaboradores, clientes, fundadores, socios estratégicos e invitados especiales para reconocer el camino recorrido y mirar hacia un futuro centrado en la innovación, el talento y el desarrollo de la industria. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Advensus, una empresa fundada en la República Dominicana, con una presencia internacional en expansión en el sector de servicios de centros de contacto nearshore, celebró dos décadas de operaciones, marcadas por el crecimiento, la transformación continua y el compromiso de establecer nuevos estándares de excelencia.

La celebración del aniversario reunió a colaboradores, clientes, fundadores, socios estratégicos e invitados especiales para reconocer el camino recorrido y mirar hacia un futuro centrado en la innovación, el talento y el desarrollo de la industria.

Bajo el lema "20 años evolucionando, transformando y elevando los estándares", la empresa destacó los tres pilares que han definido su trayectoria:

La capacidad de adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado

a las dinámicas cambiantes del mercado La transformación continua de sus operaciones y soluciones

de sus operaciones y soluciones El compromiso de superar las expectativas de sus clientes y elevar constantemente los estándares de excelencia en el servicio.

"Comenzamos en 2006 con apenas 100 estaciones de trabajo y hoy contamos con seis centros de contacto en Santo Domingo, donde empleamos a más de 5,000 personas", expresó Thomas Oronti, CEO de Advensus.

Expresó su gratitud por el sólido entorno empresarial y laboral que hemos encontrado en el país, por el talento joven y multilingüe que forma parte de la familia Advensus y por las oportunidades que el país nos ha brindado para crecer.

Como parte de esta trayectoria, en 2025 la empresa inauguró una nueva instalación en el centro comercial Sambil, con una inversión de RD$190 millones y la creación de más de 500 empleos.

Esta expansión forma parte de una estrategia de crecimiento más amplia, orientada a fortalecer las capacidades de la empresa, ampliar sus operaciones y continuar generando oportunidades para el talento local.

En línea con esta visión, Advensus está construyendo una nueva instalación en la avenida Máximo Gómez, que tendrá una extensión de 25,000 metros cuadrados y diseñada para albergar más de 3,000 estaciones de trabajo.

Se prevé que el proyecto esté listo para 2028 y se convierta en una de las instalaciones más avanzadas de la región, lo que representará un paso significativo en el compromiso de la empresa con la innovación, la modernización operativa y el desarrollo continuo de la industria.

Con el respaldo de 20 años de experiencia, Advensus aplica la experiencia acumulada para crear un entorno laboral excepcional, donde las personas se sientan valoradas, empoderadas y cuenten con las herramientas necesarias para crecer.

Visión de la empresa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/dsc06166jpg-1-f0a9180a.jpeg Mara Gonzalo, Thomas Oronti y Paloma Fernandez Gonzalo. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/dsc06350-a04deca9.jpg Ronald Lora, Claudy Masillon, Arnaldo Escaño y Alexander Jimenez. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >

La empresa también tiene una visión ambiciosa para el futuro de la industria en la República Dominicana. Según Oronti, Advensus aspira a contribuir a que la industria de centros de contacto del país triplique su tamaño.

Para alcanzar este objetivo, será necesario invertir en programas de capacitación, fortalecer el dominio del inglés entre los jóvenes y continuar desarrollando las competencias lingüísticas y profesionales que demandan los mercados internacionales.

El talento es uno de los pilares más importantes de Advensus. Su fuerza laboral incluye jóvenes profesionales con competencias en el inglés, el español y el francés. Esta diversidad lingüística fortalece la flexibilidad operativa de la empresa y su capacidad para responder a las necesidades de clientes en distintos mercados.

Para ampliar las oportunidades de empleo, Advensus creó el Advensus English Institute, un programa diseñado para ayudar a personas con conocimientos básicos de inglés a fortalecer sus habilidades lingüísticas y prepararse para acceder a oportunidades laborales dentro de la empresa.

Al celebrar su vigésimo aniversario, Advensus reafirma que su historia no se define únicamente por el crecimiento alcanzado, sino también por su compromiso con el aprovechamiento de la inteligencia artificial para impulsar una mayor eficiencia, fortalecer su competitividad y dar forma a su futuro.