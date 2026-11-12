Un árbol tejido a mano reúne solidaridad y creatividad en Galería 360

De izquierda a derecha, Mónica García, Aída Bournigal, Laura García y Pamela Sosa. ( CEDIDA POR LUIS ANDÚJAR )

Lo que comenzó como un sueño hace más de una década se convirtió en una realidad gracias al entusiasmo de decenas de personas que encontraron en el tejido una manera de compartir, crear y transmitir un mensaje de solidaridad.

El resultado es Más que un árbol, una monumental obra navideña elaborada a crochet que se exhibirá desde este miércoles 11 de noviembre en Galería 360, donde su presentación ha despertado gran entusiasmo y una masiva participación de voluntarios.

Historia y creación

La iniciativa, desarrollada por la organización Agujetas Solidarias en Acción, con la colaboración del centro comercial, presenta el primer árbol de Navidad tejido a crochet de la República Dominicana. La estructura alcanza los 25 pies de altura, tiene 2.4 metros de diámetro y está integrada por cinco secciones cubiertas con 1,710 cuadros confeccionados a mano.

Detrás de esta creación hay una historia de perseverancia, trabajo colectivo y una idea que durante más de diez años parecía difícil de materializar por la complejidad de reunir a tantas personas alrededor de un mismo proyecto.

Aída Bournigal, presidenta de Agujetas Solidarias en Acción, explicó que el deseo de construir un árbol colaborativo surgió mucho antes de que existieran las condiciones para ejecutarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/aida-a429fc18.jpg La presidenta de la entidad, aída Bournigal. (CEDIDA POR LUIS ANDÚJAR)

"Ahí vino una labor realmente titánica de un grupo de voluntarias para poder seleccionar y unir cada cuadro como si fuera un rompecabezas"" Aída Bournigal Presidenta de Agujetas Solidarias en Acción “

"Era un sueño que teníamos desde hace más de 10 años. Queríamos hacer un arbolito colaborativo, pero eso requiere mucho esfuerzo, mucha logística y muchas manos", expresó durante una entrevista.

La inspiración definitiva llegó al conocer experiencias similares desarrolladas en Italia, España y Brasil. Particularmente, un árbol gigante elaborado por mujeres y adultos mayores en una pequeña comunidad brasileña convenció al grupo de que también era posible realizar una iniciativa de esa magnitud en República Dominicana.

"Cuando vimos un arbolito gigante que hicieron en Brasil, en un pueblito muy chiquito que reunió a muchas señoras y adultos mayores, dijimos: ´Wow, pero eso podemos hacerlo ya en la República Dominicana´", recordó.

El proyecto comenzó con aproximadamente 25 voluntarias que participan durante todo el año en las actividades de Agujetas Solidarias en Acción. Sobre ellas recayó la mayor responsabilidad de confeccionar las piezas y organizar el trabajo.

Sin embargo, el entusiasmo de las participantes fue creciendo hasta motivar a las organizadoras a abrir la experiencia a otras personas interesadas en contribuir.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/directivos-e-integrantes-de-agujeta-solidaria-05d0d14c.jpg Directivos e integrantes de Agujetas Solidarias en Acción durante la inauguración de "Más que un árbol" en Galería 360. (CEDIDA POR LUIS ANDÚJAR)

Participación comunitaria

Fue entonces cuando realizaron una convocatoria en Galería 360 que alcanzó una respuesta extraordinaria: 125 personas acudieron en una sola jornada para participar en la elaboración de los cuadros que formarían parte del árbol.

La asistencia reflejó el interés que despertó la iniciativa entre personas de diferentes edades, algunas con experiencia en el tejido y otras atraídas por la oportunidad de participar en una obra colectiva.

"No les importaba si tenían que tejer en el piso. Querían tejer donde fuera, pero querían hacer el cuadrito para el árbol", relató Bournigal.

Durante aquella jornada se confeccionaron aproximadamente 200 cuadros, una contribución que permitió acelerar el proceso de elaboración.

La participación no se limitó a las voluntarias habituales. También se incorporaron hombres, niños, madres e hijas, abuelas y nietas, amigas y otros familiares que encontraron en la actividad una oportunidad para compartir.

La convocatoria permitió convertir el proyecto en una experiencia de integración social, en la que cada participante aportó una pieza con colores, combinaciones y características propias.

Un rompecabezas de más de 1,700 piezas

Una vez terminada la etapa de tejido, comenzó uno de los trabajos más complejos: seleccionar, organizar y unir los cuadros para cubrir la estructura del árbol.

Las voluntarias tuvieron que combinar piezas de diferentes tamaños y colores, procurando mantener la armonía visual y la continuidad de los diseños.

"Ahí vino una labor realmente titánica de un grupo de voluntarias para poder seleccionar y unir cada cuadro como si fuera un rompecabezas", explicó Burnigal.

La representante de la organización señaló que la parte superior representó un desafío adicional, debido a que fue necesario confeccionar cuadros más pequeños para adaptarlos a las dimensiones de la estructura.

Durante la entrevista estimó que la obra contenía entre 1,550 y 1,600 cuadrados. Sin embargo, la información final suministrada por la organización establece que el árbol está integrado por 1,710 piezas tejidas a mano, conocidas como granny squares.

Cada una representa horas de dedicación y una contribución individual que adquiere mayor significado al formar parte de la creación colectiva.

Para Bournigal, el valor del proyecto no está únicamente en sus dimensiones, sino en las historias personales que se encuentran detrás de cada pieza.

"Hay una historia detrás de cada persona", afirmó al describir las combinaciones de colores y el esfuerzo de quienes participaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-53153-pm-1-646be2fe.jpeg El árbol navideño de 25 pies de altura, elaborado con 1,710 cuadros tejidos a crochet, es una iniciativa de Agujetas Solidarias en Acción con la colaboración de Galería 360. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Significado social Mucho más que una decoración navideña El nombre de la iniciativa responde precisamente al propósito de trascender la tradicional decoración de Navidad. "Le quisimos poner ´Más que un árbol´ porque, a simple vista, tú dices: ´Bueno, esto es un arbolito de Navidad, otro arbolito de Navidad´. Pero esto es una obra de arte colaborativa", manifestó Burnigal. La representante destacó que la experiencia permitió reunir a personas de distintas generaciones, algunas de las cuales compartieron por primera vez una actividad artesanal de esta naturaleza. "Aquí tejieron hombres también. Aquí tejieron niños, madre e hija, abuela y nieta, la suegra con la nuera, amigas", enumeró. A su juicio, el mensaje principal de la obra está relacionado con la unión, la solidaridad y la satisfacción de realizar algo con las propias manos que pueda trascender el esfuerzo individual. "El árbol lleva un mensaje de unión, de solidaridad, de tú hacer algo con tus manos que trascienda", expresó. La iniciativa también busca demostrar que las actividades artesanales pueden convertirse en espacios de encuentro comunitario y participación ciudadana.

El proyecto podría llegar a las escuelas

Una de las aspiraciones de Bournigal es que la experiencia pueda extenderse a los centros educativos, donde niños y jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar sus propias creaciones colectivas.

"Mi ilusión sería poderlo llevar a las escuelas para que lo repliquen y que la juventud y los niños puedan hacer su arbolito", señaló.

La propuesta permitiría utilizar el tejido como una herramienta para promover la creatividad, la cooperación y el trabajo en equipo entre estudiantes.

Burnigal considera que cada centro educativo podría seleccionar un tema y desarrollar una obra que transmita valores relacionados con la convivencia y la solidaridad.

Catorce años tejiendo para ayudar

La historia de Agujetas Solidarias en Acción comenzó en 2012, cuando un pequeño grupo de mujeres decidió utilizar sus habilidades para apoyar a personas necesitadas.

Sus primeras iniciativas consistieron en confeccionar gorritos destinados a recién nacidos de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

Con el paso de los años, el grupo amplió su labor hacia otras causas sociales, especialmente el apoyo a pacientes con cáncer de mama, niños con cáncer y bebés prematuros.

En 2018, la agrupación se constituyó formalmente como una entidad sin fines de lucro, lo que permitió fortalecer su estructura organizativa y ampliar sus actividades.

"Nosotros nos pasamos el año entero reuniendo voluntarias y tejiendo para diferentes causas, como es el cáncer de mama, el cáncer infantil y los prematuros", explicó Bournigal.

La representante subrayó que el trabajo se sostiene gracias al compromiso de las voluntarias, quienes no solamente dedican su tiempo a confeccionar las piezas, sino que también aportan los materiales necesarios.

"Todo lo que nosotros tejemos se dona. Y las mismas personas ponen sus materiales", destacó.

Según explicó, la organización tiene como propósito reunir a personas que poseen habilidades para el tejido y desean ponerlas al servicio de quienes necesitan apoyo.

"Eso es lo que nosotros hacemos: reunir esas personas que tienen un talento y un don y quieren servir", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/galeria-360-fb8693bd.jpg Durante la inauguración de "Más que un árbol" en Galería 360, de izquierda a derecha: Hania Schrills, Joely Gutiérrez, Jorgina Quiñones, Rosanna Encarnación, Clara Viñas y Elismer López. (CEDIDA POR LUIS ANDÚJAR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/directivos-e-integrantes-de-agujeta-solidaria-da91ecb7.jpg Directivos e integrantes de Agujetas Solidarias en Acción durante la inauguración de "Más que un árbol" en Galería 360. (CEDIDA POR LUIS ANDÚJAR) ‹ >

Un símbolo de unión para esta Navidad

Más que un árbol se convierte en una expresión artística que combina la tradición del crochet con el espíritu navideño y el compromiso social.

La obra también representa el resultado de meses de coordinación, encuentros y trabajo manual de voluntarias que asumieron el desafío de transformar cientos de pequeñas piezas en una estructura monumental.

Para sus organizadoras, la mayor satisfacción es comprobar que una idea concebida hace más de una década logró movilizar a tantas personas alrededor de un propósito común.

El árbol estará disponible desde el pasado martes en el lobby central del centro comercial, como una invitación a valorar el trabajo artesanal y reconocer que la solidaridad también puede expresarse mediante pequeñas acciones que, cuando se unen, producen grandes resultados.