Candidata a Miss Universo de China, Sabrina (Shiqi) Wang visita República Dominicana

Marino Joa, Mars Wang, Yeuk Fai Cheng, Rosa Ng, Sabrina (Shiqi) Wang, Lily Amari Nang y Raul de la Mota. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Por primera vez, una candidata a Miss Universo que representa a China visita República Dominicana: Sabrina (Shiqi) Wang, estudiante en la Universidad de Columbia en New York, donde combina sus estudios de Matemáticas y Relaciones Internacionales, volcando su pasión por el conocimiento, el pensamiento analítico y la comprensión de un mundo cada vez más interconectado.

La señorita Wang llegó a Santo Domingo junto a su manager, el empresario dominicano ingeniero Raúl de la Mota, comunicándose de inmediato con los destacados diseñadores dominicanos Leonel Lirio, Giannina Azar y Melkis Díaz, con quienes sostuvo un valioso intercambio y pruebas de diseños dominicanos especiales reconocidos en el mundo de la alta costura.

Rosa NG Báez, fundadora del Barrio Chino, junto a Fai Cheung, presidente del Centro de la Colonia China, y altos directivos de la comunidad china en el país, le dieron la bienvenida en el Paseo de la Cultura China.

Miss China pudo disfrutar de la variada oferta de comida callejera que cada domingo caracteriza el tradicional Mercado del Barrio Chino SDQ.

Almuerzo típico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-62357-pm-2-fd4323bf.jpeg La candidata a Miss Universo de China, Sabrina (Shiqi) Wang, junto a los estudiantes del Instituto Cultural Dominico Chino. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

En honor a los visitantes fue celebrado un almuerzo típico de la gastronomía cantonesa en el restaurante Escocia, agasajados por su propietario el ingeniero Fernando Nang, su esposa Lily e hijas. Allá, tuvo la oportunidad de escribir un mensaje para el árbol de los deseos, que es símbolo de esperanza, buena fortuna y prosperidad.

Luego, junto a la comisión de la Colonia China, la Miss Universo se trasladó a uno de los supermercados chinos en el Barrio, donde también compartió con sus propietarios y tuvo la oportunidad de ver los productos de su nación que se expenden en Santo Domingo.

Dado que su principal causa social es la equidad educativa Sabrina cree que la educación debe ser una oportunidad accesible para todos independientemente de su origen o situación económica.

Por esa razón, mostró mucho interés en conocer el Instituto Cultural Dominico Chino, institución que tiene más de 60 años dedicada a las labores de enseñanza del idioma mandarín y los valores de la cultura china en República Dominicana donde estudian más de 300 niños y jóvenes chinos.

Sabrina (Shiqi) Wang escuchó la historia de cómo este centro cultural ha fomentado las tradiciones y costumbres de China por parte del presidente Fai Cheung quien señaló la importancia de mantener las raíces chinas a través de la educación.

Marino Joa, Gaipan Fung, líderes chinos que estudiaron en dicha institución, informaron a la Miss China que a principios de los años 70 fue trasladado a la ubicación actual, donde se imparten los cursos del idioma chino, enfocándose en el mandarín y la cultura de ese país asiático por profesoras chinas que provienen del Instituto Confucio de China.

"Estoy muy emocionada de conocer cómo en República Dominicana ustedes mantienen vivo el amor por China, enseñándoles a los más pequeños nuestras raíces y origen", expresó con lágrimas en los ojos, la candidata de China al Miss Universo, sensiblemente emocionada.

Lo calificó como algo muy importante para que la cultura, "nuestras tradiciones e historia sigan pasando de generación en generación, y para que los niños crezcan orgullosos de sus raíces, manteniendo siempre ese vínculo tan especial con la tierra de sus antepasados".

Posteriormente, Sabrina (Shiqi) Wang tuvo la oportunidad de conocer a los infantes que reciben docencia sabatina en el referido centro; compartió momentos de alegría y cercanía con los pequeños, con quienes también se tomó fotografías para dejar constancia de esta enriquecedora experiencia.

Rosa Ng, fundadora del Barrio Chino, expresó que esta visita representa una muestra de la unión entre dos naciones que, a través del intercambio cultural, el respeto y la amistad, fortalece sus vínculos históricos y promueve el acercamiento entre sus pueblos y la despidió deseándole el mayor de los éxitos en su presentación ante las autoridades del certamen universal.

Perfil Sabrina (Shiqi) Wang

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-62357-pm-1-4943f806.jpeg Wang Shiqi (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Wang Shiqi es una modelo y profesional creativa china con formación internacional en moda. Estudió en London College of Fashion, de la University of the Arts London, donde adquirió conocimientos sobre diseño, dirección artística y comunicación de la estética oriental en escenarios globales.

En 2025, comenzó a destacarse en los certámenes de belleza al obtener el tercer lugar en una competencia nacional de modelaje en China. Luego, se convirtió en la primera finalista de la región Norte de Miss Universe China, donde también recibió un reconocimiento por su desempeño en traje de baño.

El 31 de enero de 2026, fue coronada ganadora nacional de la 74.ª edición de Miss Universe China, obteniendo además el reconocimiento Best Charm (Mejor Encanto).

Durante la competencia sobresalió por su desenvolvimiento en chino e inglés y por sus reflexiones sobre la confianza cultural, la fortaleza interior y el papel de la mujer en la sociedad.

Precisamente, su mensaje se centra en la confianza cultural, la fuerza interior de las mujeres y el intercambio entre la estética oriental y una visión contemporánea y global.

También es directora de World Youth Leaders Union China, institución a través de la cual apoya iniciativas educativas que ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades académicas, su comunicación y su confianza.

Como representante de China en Miss Universo, Sabrina Wang aspira a utilizar esta plataforma internacional para dar visibilidad a la importancia a la importancia de la educación, promover el intercambio cultural y demostrar que la verdadera belleza también reside en el conocimiento, la empatía y la capacidad de general un impacto positivo en la sociedad.