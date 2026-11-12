La Cervecería Nacional Dominicana lanza Presidente Cero

La Cervecería Nacional Dominicana presentó Presidente Cero, la primera cerveza no alcohólica de la familia Presidente. Producida en República Dominicana, esta innovación amplía el portafolio de la compañía y suma una nueva opción a una marca que forma parte de la vida de los dominicanos desde hace generaciones.

En el país, compartir toma muchas formas: el coro que se arma sin planificar, la conversación que se alarga y la mesa donde cada uno encuentra su manera de disfrutar.

Por su versatilidad y su vínculo con los encuentros, la cerveza ocupa un lugar natural cuando hablamos de moderación. Presidente Cero amplía las opciones para las personas adultas que, en determinados momentos, eligen moderar su consumo y seguir disfrutando del sabor y el aroma característicos de Presidente.

Bajo el concepto "Cero gente fuera del coro", la propuesta celebra las distintas formas de disfrutar y ser parte del encuentro.

Las ocasiones para compartir se diversifican y también las preferencias de las personas adultas. Cervecería sigue de cerca esos cambios y se anticipa a ellos con innovaciones desarrolladas desde el país. Presidente Cero nace de esa visión y de una convicción que guía a la compañía: la moderación y el consumo responsable son pilares de su estrategia de sostenibilidad.

"Durante generaciones, Presidente ha acompañado los encuentros de los dominicanos. Hoy, esa historia suma una nueva expresión: Presidente Cero, una cerveza no alcohólica que conserva el sabor y el aroma característicos de la marca y amplía las opciones para compartir".

"Nos enorgullece producirla en República Dominicana, con tecnología y talento dominicano, y demostrar que desde aquí podemos innovar al ritmo de las tendencias globales", dijo Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Una evolución global

La evolución de esta categoría también se observa a escala global. Según The Consumer Trends Shaping Adult Beverages (2026), estudio de Ipsos e IWSR en colaboración con AB InBev, los consumidores mantienen la frecuencia de sus ocasiones sociales, pero incorporan cada vez más alternativas de bajo o nulo contenido alcohólico.

En ese segmento, la cerveza ocupa un lugar central: representa cerca del 93 % del volumen mundial de bebidas de nulo contenido alcohólico, más de 30 veces por encima de cualquier otra categoría.

El mismo estudio señala que el 77 % de los consumidores globales tiene más probabilidades de confiar en un producto nuevo cuando proviene de una marca que ya conoce, cuatro puntos porcentuales más que en 2019. Para Presidente, la confianza construida por generaciones acompaña la llegada de su nueva expresión.

"Presidente Cero refleja esa capacidad de nuestra industria local de responder a las tendencias que están transformando el consumo en el mundo. Para Cervecería, innovar significa ampliar opciones sin perder lo que nos define: una relación cercana con los dominicanos y un compromiso con el consumo responsable", compartió Suárez.

Esa innovación se refleja en el proceso de elaboración. En la elaboración de la cerveza, el alcohol se genera de forma natural durante la fermentación; no se añade. En Presidente Cero, ese proceso se controla cuidadosamente para limitar la cantidad de alcohol que se produce y conservar el sabor y el aroma característicos de Presidente.

Como resultado, se obtiene un producto con solo 0.4 % de alcohol residual por volumen (aproximadamente 0.4 ml por cada 100 ml de producto), lo que la ubica dentro del umbral que define la categoría de cervezas no alcohólicas.

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