La tradición y el orgullo por lo hecho en República Dominicana marcaron la celebración de Procigar Night Santo Domingo 2026.

Fue un encuentro que reunió a representantes de la industria tabacalera, autoridades gubernamentales, empresarios y aficionados al cigarro premium en una noche dedicada a destacar uno de los productos que identifica al país en los mercados internacionales.

La actividad, organizada por la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar), llegó a su 12.ª edición con el lema "Lo nuestro es lo que nos une".

Es una consigna que sirvió de hilo conductor para celebrar el legado de una industria que ha construido su prestigio a partir del trabajo, la tradición familiar y la calidad de sus productos.

El encuentro tuvo como escenario el entorno del monumento Fray Antón de Montesinos, frente al mar Caribe, un espacio cargado de significado histórico para la celebración de la identidad dominicana.

Calidad y tradición

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/img-20261112-wa0370-c7d5a491.jpg Ciro Cascella, presidene de Procigar. (SAMIL MATEO)

Durante sus palabras de bienvenida, Ciro Cascella, presidente de Procigar y de Tabacalera Fuente, expresó su satisfacción por la convocatoria y destacó el valor que representa recibir el respaldo de los dominicanos a una industria que ha llevado el nombre del país a los mercados más exigentes del mundo.

"Ver cómo en nuestra tierra cada dominicano abraza el cigarro como parte viva de su identidad, como un símbolo de tradición, trabajo y excelencia, y ese cuidado de generación en generación es nuestro mayor triunfo", manifestó.

Cascella también recordó que Procigar nació con el propósito de proteger la calidad, la tradición y el liderazgo de República Dominicana en la producción de cigarros, al tiempo que reafirmó la importancia de mantener esos valores frente a los desafíos y transformaciones del sector.

Rostros de la industria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/img-20261112-wa0365-1265a745.jpg Representantes de los miembtos de Procigar. (SAMIL MATEO)

Como parte de la dinámica de la velada, las 11 fábricas miembros de Procigar dispusieron de espacios propios para presentar sus marcas y compartir directamente con los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de conversar con fabricantes, representantes de las casas productoras y maestros mezcladores (Master Blenders).

La experiencia incluyó, además, una rifa de cajas exclusivas de cigarros aportadas por las empresas participantes.

Uno de los anuncios que compartió Cascella fue la incorporación de Drew Estate Dominicana como nuevo socio activo de Procigar, una integración que contribuirá a fortalecer la asociación con su energía innovadora y compromiso con la calidad.

El presidente de la entidad también aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo de los fabricantes y de los miles de artesanos que participan en la elaboración de los cigarros dominicanos.

"Cada cigarro que sale de sus manos eleva a nuestro país", afirmó, al destacar el esfuerzo de las familias que trabajan diariamente tanto en el campo como en las fábricas para preservar este legado.

Respaldo institucional

La celebración contó con la presencia de representantes del Gobierno y del cuerpo diplomático, entre ellos se anunció a la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos; la embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

El acto protocolar incluyó la presentación de los representantes de las casas productoras que integran Procigar, entre ellos Lito Gómez, de La Flor Dominicana; Guillermo León, de La Aurora; Raquel Quezada, de Quezada Cigars; Anílica Reyes, de De Los Reyes Cigars; y Jochi Blanco, de Tabacalera Palma.

Asimismo, participaron representantes de General Cigar Dominicana, Casa Carrillo, PBR Cigars y Ardel André, junto a Henry Kellner, presidente ad vitam de Procigar.

La actividad forma parte de las iniciativas de la asociación para fortalecer los vínculos entre los protagonistas de la industria y los consumidores.

La próxima cita será el Procigar Festival en Santiago, donde durante varios días se volverán a reunir los representantes del sector y los aficionados internacionales.