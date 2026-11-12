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Vimenca y Western Union fortalecen su expansión de oficinas en el Noreste del país

La apertura de las nuevas oficinas en Pueblo Príncipe Samaná y Sirena Nagua acercan sus soluciones en esta importante zona de República Dominicana

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    Vimenca y Western Union fortalecen su expansión de oficinas en el Noreste del país
    Celeste Rosario, María Curiel, Giselle Marie Méndez Sued, Christina de los Santos y Héctor Hernández. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de su presencia en el mercado dominicano, Vimenca y Western Union continúan ampliando su red de servicios en la zona Noreste del país.

    Las aperturas de las nuevas oficinas en  Pueblo Príncipe Samaná y Sirena Nagua, acercando sus soluciones en esta importante zona de República Dominicana

    Estas aperturas reafirman el compromiso de ambas marcas de seguir creciendo en comunidades estratégicas, facilitando el acceso a servicios financieros y transaccionales confiables, seguros y eficientes.

    Las nuevas oficinas ofrecen una variedad de soluciones que incluyen  el envío y recepción de remesas, cambio de divisas, pago de facturas y la gestión de paquetería, en espacios diseñados para brindar una atención ágil, conveniente y cercana.

    Ubicaciones estratégicas

    "Reafirmamos nuestro compromiso estar cada vez más cerca de nuestros clientes de Samaná y Nagua, zonas de gran dinamismo y relevancia   para nuestras operaciones", expresó Giselle Méndez Sued, vicepresidenta  ejecutiva de Agentes de Remesas y Cambio Vimenca.

    También indicó que con estas nuevas aperturas refuerzan su presencia en la comunidad y continúan acercando sus servicios a más personas, manteniendo los estándares de:

    • Calidad
    • Servicio
    • Confianza y compromiso que los han caracterizado durante décadas 

    Las nuevas sucursales se encuentran localizadas en ubicaciones estratégicas, con el fin de responder a las necesidades de los clientes y ampliar la disponibilidad de los servicios en la zona.

    Vimenca y Western Union continúan así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando sus gestiones cotidianas y contribuir al desarrollo de las comunidades donde tienen presencia, mediante una oferta integral de servicios respaldada por una trayectoria de confianza y cercanía.

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