Vimenca y Western Union fortalecen su expansión de oficinas en el Noreste del país

Celeste Rosario, María Curiel, Giselle Marie Méndez Sued, Christina de los Santos y Héctor Hernández. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de su presencia en el mercado dominicano, Vimenca y Western Union continúan ampliando su red de servicios en la zona Noreste del país.

Las aperturas de las nuevas oficinas en Pueblo Príncipe Samaná y Sirena Nagua, acercando sus soluciones en esta importante zona de República Dominicana

Estas aperturas reafirman el compromiso de ambas marcas de seguir creciendo en comunidades estratégicas, facilitando el acceso a servicios financieros y transaccionales confiables, seguros y eficientes.

Las nuevas oficinas ofrecen una variedad de soluciones que incluyen el envío y recepción de remesas, cambio de divisas, pago de facturas y la gestión de paquetería, en espacios diseñados para brindar una atención ágil, conveniente y cercana.

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Ubicaciones estratégicas

"Reafirmamos nuestro compromiso estar cada vez más cerca de nuestros clientes de Samaná y Nagua, zonas de gran dinamismo y relevancia para nuestras operaciones", expresó Giselle Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Agentes de Remesas y Cambio Vimenca.

También indicó que con estas nuevas aperturas refuerzan su presencia en la comunidad y continúan acercando sus servicios a más personas, manteniendo los estándares de:

Calidad

Servicio

Confianza y compromiso que los han caracterizado durante décadas

Las nuevas sucursales se encuentran localizadas en ubicaciones estratégicas, con el fin de responder a las necesidades de los clientes y ampliar la disponibilidad de los servicios en la zona.

Vimenca y Western Union continúan así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando sus gestiones cotidianas y contribuir al desarrollo de las comunidades donde tienen presencia, mediante una oferta integral de servicios respaldada por una trayectoria de confianza y cercanía.

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