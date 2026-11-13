Barna Management School y Asodircom firman acuerdo para fortalecer la formación estratégica

Onoris Metz, Gloria Zacarías, Pablo Alves, Christina Creighton, Ivanna Read, Arlina Peña, Amalia Vega, Elena Crespo y Esteban Martínez. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Barna Management School y la Asociación de Directores de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom) firmaron un acuerdo interinstitucional orientado a fortalecer los vínculos entre la academia y el ejercicio profesional de la comunicación estratégica.

La iniciativa contempla la participación de profesionales de la comunicación corporativa e institucional en paneles y espacios académicos, así como el acceso a oportunidades de formación y actualización para los miembros de la asociación.

La alianza fue formalizada por Paulo Alves, rector de Barna Management School, y Gloria Zacarías, presidenta de Asodircom durante un encuentro celebrado en las instalaciones de la escuela de dirección.

"En un entorno de constante evolución, la formación y la actualización continua son esenciales para fortalecer el criterio estratégico y las competencias de los profesionales de la comunicación. Esta alianza reafirma nuestro compromiso de promover espacios de aprendizaje e intercambio de buenas prácticas que contribuyan a su desarrollo y al fortalecimiento de nuestra profesión", expresó Zacarías.

Sesiones anuales

Como parte del acuerdo, los miembros de Asodircom tendrán acceso a sesiones anuales de cortesía basada en la metodología del caso, que promueve el análisis de situaciones empresariales y el desarrollo del criterio directivo.

Tras la firma del acuerdo, los asistentes participaron en una sesión académica centrada en la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. A través del análisis de un caso, reflexionaron sobre cómo el criterio, el liderazgo y la capacidad de respuesta de los directivos marcan la diferencia en momentos decisivos.

El espacio fue moderado por Eduardo Rivadeneyra, Profesor de Dirección de Personas y Director Académico de Programas a la Medida de Barnal, quien condujo el análisis de los retos que enfrentan los directivos al tomar decisiones en contextos de crisis.

Esta alianza abre nuevas oportunidades para conectar la experiencia de los profesionales de la comunicación con la formación directiva, fomentar el intercambio de conocimientos y contribuir al desarrollo de competencias estratégicas que respondan a las necesidades actuales de las organizaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/5--lorena-catrain-gerente-senior-de-responsabilidad-social-corporativa-y-comunicaciones-de-cesar-iglesias-a2e21358.jpg Lorena Catrain, Gerente Senior de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicaciones de César Iglesias (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/3--alina-pena-vocal-de-asodircom-y-directora-senior-de-asuntos-corporativos-y-comunicaciones-de-dp-world-dominicana-5df57c24.jpg Alina Peña, vocal de ASODIRCOM y Directora Senior de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de DP World Dominicana (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/6--miguel-otanez-presidente-de-caesco-4494ce1c.jpg 6- Miguel Otañez, Presidente de CAESCO. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >