Bávaro Adventure Park, Pollos Victorina y Sprite se unen en celebración aniversaria

Viviana Bidó, Ángela Vilorio y Indhira Portes ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

En el marco de la celebración de su aniversario, Pollos Victorina, en colaboración con Bávaro Adventure Park y Sprite, desarrolló una campaña promocional que combinó gastronomía, entretenimiento y experiencias al aire libre, con el propósito de premiar la fidelidad de sus clientes y fortalecer el vínculo entre las marcas participantes.

La promoción "Aniversario Pollos Victorina" permitió a los consumidores participar por cuatro premios distribuidos entre Santo Domingo, Santiago y la Región Este del país. Cada premio contempló una experiencia para dos adultos y un niño en Bávaro Adventure Park, incluyendo acceso a actividades como:

Sacred River

Cenote Blue Lagoon

Jungle River

Cenote Chali

Laberinto

Piscina con Cascada

Pueblo Dominicano

un Almuerzo Típico Dominicano

Los clientes podían participar adquiriendo el combo Adventure Sprite, creado especialmente para la promoción, en las sucursales de Pollos Victorina participantes, con excepción de la sucursal ubicada en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

El combo incluyó un Sándwich de Pechurinas Deluxe, papas fritas regular, dos bollitos de yuca y una bebida Sprite de 21 onzas.

La campaña contó con una estrategia de comunicación de amplio alcance, con presencia en vallas exteriores, redes sociales, medios digitales y radio, logrando llevar el concepto de la promoción a diferentes puntos de contacto con los consumidores.

Una invitación a vivir experiencias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/4-maria-gil-y-solanyi-cabrera-83f5351c.jpg María Gil y Solanyi Cabrera. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

"Esta colaboración representa la unión de tres marcas que comparten el interés de crear experiencias memorables para sus consumidores. Para Bávaro Adventure Park ha sido una oportunidad de formar parte de una celebración tan significativa como el aniversario de Pollos Victorina y de acercar nuestra propuesta de aventura a sus clientes", destacó Bávaro Adventure Park.

Como beneficio adicional, por cada Combo Adventure Sprite adquirido, los clientes recibieron un cupón canjeable en Bávaro Adventure Park con una oferta 2x1, consistente en una entrada gratis al comprar una entrada. Se pusieron a disposición 300 cupones por cada tienda participante, con vigencia para canje hasta el 31 de marzo de 2027.

Para Bávaro Adventure Park, esta iniciativa reafirma el valor de las alianzas estratégicas entre marcas y de la creación de experiencias que trascienden la oferta tradicional, integrando entretenimiento, gastronomía y aventura en una misma propuesta.

La colaboración entre Bávaro Adventure Park, Pollos Victorina y Sprite se convirtió así en parte de la celebración del aniversario de Pollos Victorina, generando una plataforma promocional con exposición en distintos medios y beneficios para los consumidores de las marcas participantes.