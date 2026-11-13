Francisca María Jiménez es nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital y Premios La Flor

La periodista Francisca María Jiménez obtuvo dos nominaciones en reconocimientos dedicados al ejercicio de la comunicación digital en República Dominicana: el Premio Nacional de Periodismo Digital 2026 y los Premios La Flor 2026.

Jiménez, quien dirige el portal Herrera Farándula, figura entre los postulados a la categoría Mejor Periódico Digital de Espectáculos del Premio Nacional de Periodismo Digital, organizado por el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, con el respaldo del Banco Popular Dominicano.

El anuncio fue realizado por la presidenta del Observatorio, la periodista Cristal Acevedo, quien informó que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, a las 6:30 de la tarde.

A estas postulaciones se suma la nominación de Herrera Farándula en la categoría Medio Digital de los Premios La Flor 2026, una producción de Henry Rijo.

Formación y trayectoria

Francisca María Jiménez es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y recientemente concluyó una maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas.

Su preparación académica incluye formación en Periodismo de Investigación, avalado por la Embajada de los Estados Unidos; así como:

Periodismo Digital

Gestión de Contenido para Redes Sociales e Integridad Web

En 2023, el portal Herrera Farándula obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Digital en la categoría Mejor Periódico Digital de Espectáculos, un reconocimiento que marcó un precedente en la trayectoria del medio.

Bajo la dirección de Jiménez, el proyecto desarrolla una línea editorial enfocada en los acontecimientos del espectáculo, la cultura y el entretenimiento, con cobertura de actividades, proyectos y figuras del ámbito artístico nacional e internacional.