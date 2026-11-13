×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Francisca María Jiménez
Añadir Diario Libre en GoogleFrancisca María Jiménez

Francisca María Jiménez es nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital y Premios La Flor

Las postulaciones son en las categorías Mejor Periódico Digital de Espectáculos y Medio Digital

    Expandir imagen
    Francisca María Jiménez es nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital y Premios La Flor
    Francisca María Jiménez. (CORTESÍA DE FRANCISCA MARÍA JIMÉNEZ)

    La periodista Francisca María Jiménez obtuvo dos nominaciones en reconocimientos dedicados al ejercicio de la comunicación digital en República Dominicana: el Premio Nacional de Periodismo Digital 2026 y los Premios La Flor 2026.

    Jiménez, quien dirige el portal Herrera Farándula, figura entre los postulados a la categoría Mejor Periódico Digital de Espectáculos del Premio Nacional de Periodismo Digital, organizado por el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, con el respaldo del Banco Popular Dominicano.

    El anuncio fue realizado por la presidenta del Observatorio, la periodista Cristal Acevedo, quien informó que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, a las 6:30 de la tarde.

    A estas postulaciones se suma la nominación de Herrera Farándula en la categoría Medio Digital de los Premios La Flor 2026, una producción de Henry Rijo.

    Formación y trayectoria

    Francisca María Jiménez es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y recientemente concluyó una maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas.

    Su preparación académica incluye formación en Periodismo de Investigación, avalado por la Embajada de los Estados Unidos; así como:

    • Periodismo Digital
    • Gestión de Contenido para Redes Sociales e Integridad Web

    En 2023, el portal Herrera Farándula obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Digital en la categoría Mejor Periódico Digital de Espectáculos, un reconocimiento que marcó un precedente en la trayectoria del medio.

    Bajo la dirección de Jiménez, el proyecto desarrolla una línea editorial enfocada en los acontecimientos del espectáculo, la cultura y el entretenimiento, con cobertura de actividades, proyectos y figuras del ámbito artístico nacional e internacional.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.