Belleza para las fiestas en el renovado espacio de Pinka Store

Pinka Store presentó el espacio renovado de su sucursal de La Esperilla, en Plaza Espléndida, pensado para recibir a sus clientes con mayor comodidad.

Para celebrarlo, sus propietarios, Arabelle Vélez, conocida como Pinka, y Héctor Veras, ofrecieron un coctel en el que compartieron las novedades de la tienda con representantes de medios de comunicación y creadoras de contenido especializadas en belleza.

Se trata de una tienda dominicana especializada en maquillaje y belleza con más de una década de trayectoria. Su oferta reúne productos e implementos para el maquillaje diario y servicios de belleza para ocasiones especiales. Su propuesta de temporada abarca:

Las cenas navideñas

Las fiestas de oficina y los encuentros de fin de año

y los encuentros de fin de año Las clientas podrán hacerse el maquillaje

Las pestañas y el peinado en una sola visita

La tienda también cuenta con una amplia variedad de cosméticos, productos de maquillaje, herramientas e implementos de belleza para quienes prefieren preparar su propio look. La atención está a cargo de un equipo altamente calificado y entrenado para brindar a las clientas una experiencia agradable durante su visita.

Horario especial

"Me hace mucha ilusión compartir este cambio con las clientas que nos han acompañado durante todos estos años. Diciembre se llena de compromisos y queremos que venir a Pinka sea también un momento para ellas, para arreglarse con calma y salir listas para celebrar", expresó Arabelle Vélez.

Durante diciembre, las sucursales de La Esperilla y Los Prados abrirán todos los domingos hasta las 12:00 del mediodía. La tienda de La Esperilla está ubicada en el local 201 A, segundo nivel de Plaza Espléndida, en la avenida 27 de Febrero esquina César Dargan.

En 2027, Pinka Store continuará con su agenda de cursos de maquillaje, que la marca imparte con éxito a lo largo de todo el año.