Tapas Night reúne lo mejor de la gastronomía dominicana en su octava edición

Los chefs participantes del Tapas Night 2026 junto a directivos de la Asociación Dominicana de Restaurantes. ( SUMINISTRADA )

La octava edición de Tapas Night, celebrada el pasado miércoles, reunió a más de 700 personas en una experiencia gastronómica de primer nivel que congregó a 11 restaurantes de Santo Domingo, con propuestas culinarias que resaltaron la diversidad de sabores, técnicas y estilos que caracterizan la oferta gastronómica del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/principal-1--aguie-lendor-juan-bancalari-giancarlo-bonarelli-y-lissette-olivares-34d1874e.jpg Aguie Lendor, Juan Bancalari, Giancarlo Bonarelli y Lissette Olivares. (CEDIDA POR TAPAS NIGHT)

El evento, organizado por la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), fue celebrado bajo el lema "La gastronomía, donde todo comenzó", con una ambientación inspirada en la esencia colonial de Santo Domingo.

En esta edición participaron los restaurantes Aguají, Asador 21, Bottega Fratelli, Butcher Shop, Casa Mencía, Maiolino, Neptuno´s, Nocciola, Pat´e Palo, QERO y Zola.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/bj0a0318-f706ba47.jpg Los asistentes hicieron un recorrido por diferentes sabores, ingredientes, técnicas y estilos culinarios. (CEDIDA POR TAPAS NIGHT) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/bj0a0307-d6a38194.jpg Los asistentes hicieron un recorrido por diferentes sabores, ingredientes, técnicas y estilos culinarios. (CEDIDA POR TAPAS NIGHT) ‹ >

Cada establecimiento presentó dos tapas representativas de su identidad culinaria, en un recorrido que permitió a los asistentes conocer distintas propuestas y combinaciones de ingredientes.

Importancia del evento

Desde su primera edición, en 2017, Tapas Night se ha consolidado como un espacio de encuentro entre restaurantes, chefs, marcas y consumidores, con el propósito de promover la gastronomía y dar visibilidad a las propuestas del sector.

Importancia del evento

Giancarlo Bonarelli, presidente de ADERES, destacó que la iniciativa permite mostrar la creatividad y diversidad de la cocina dominicana, además de propiciar conexiones entre los distintos actores de la industria.

"Tapas Night constituye un espacio para dar visibilidad al talento, la creatividad y la diversidad de nuestra oferta gastronómica. Cada edición nos permite reunir a restaurantes con propuestas diferentes, generar nuevas conexiones y acercar al público a la riqueza de un sector que evoluciona constantemente y que tiene mucho que aportar a la identidad gastronómica dominicana", expresó.

Gastronomía y turismo

La jornada incluyó degustaciones de tapas, vinos, bebidas y coctelería, acompañadas por música de DJ. Los asistentes pudieron recorrer los espacios de cada restaurante y conocer sus especialidades en una experiencia concebida para compartir y descubrir nuevas propuestas culinarias.

Relación entre gastronomía y turismo

Por su parte, Juan Bancalari, presidente de ASONAHORES, resaltó la relación entre la gastronomía y el turismo, al considerar que la cocina constituye una vía para acercar a los visitantes a la identidad cultural de un destino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/david-llibre-y-sally-de-llibre-53470079.jpg David Llibre y Sally de Llibre. (CEDIDA POR TAPAS NIGHT) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/lorena-pierre-jenny-alfonso-y-albanely-familia-86e5e1d6.jpg Lorenna Pierre, Jenny Alfonso y Albanely Familia. (CEDIDA POR TAPAS NIGHT) ‹ >

"La gastronomía es una parte esencial de la experiencia turística y un elemento que permite a los visitantes conectar con la identidad de un destino. Iniciativas como Tapas Night contribuyen a proyectar la diversidad y calidad de nuestra oferta culinaria, al tiempo que ponen de manifiesto el potencial de la gastronomía como atractivo para residentes y turistas", señaló.