Best Buddies República Dominicana reactiva sus Clubes de Amistad en centros educativos

Clubes de Amistad One-to-One de Best Buddies RD. ( CORTESÍA DE BEST BUDDIES )

Best Buddies República Dominicana reactivó sus Clubes de Amistad One-to-One en centros educativos, con la incorporación de más de 10 jóvenes con y sin discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), quienes iniciaron un nuevo ciclo de actividades para fomentar la amistad, la convivencia y la inclusión social.

El inicio de esta etapa se celebró durante el Match Up Brunch, un encuentro en el que los participantes conocieron a sus nuevas parejas de amistad y compartieron actividades de integración.

Experiencias de acercamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/clubes-de-amistad-one-to-one-la-inclusion-como-prioridad-8a570601.jpeg Clubes de Amistad One-to-One la inclusión como prioridad (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La jornada permitió que los jóvenes tuvieran un primer acercamiento antes de iniciar el programa, que contempla un año de encuentros y experiencias compartidas dentro y fuera del entorno escolar.

"La inclusión también se construye desde las relaciones cotidianas. Cuando dos jóvenes tienen la oportunidad de conocerse, compartir intereses y desarrollar una amistad, estamos creando espacios de participación que pueden transformar su experiencia escolar y social", expresó Rosalía Mendoza, presidenta de Best Buddies República Dominicana.

El modelo One-to-One de Best Buddies consiste en formar parejas de amistad entre personas con y sin discapacidad intelectual y del desarrollo. Su propósito es generar oportunidades de interacción social y favorecer relaciones basadas en intereses comunes, el respeto y la confianza.

Con la reactivación de los clubes, la organización busca ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes con DID en sus comunidades educativas, con el acompañamiento de:

Estudiantes

Voluntarios

Familias

La iniciativa forma parte de los programas que desarrolla Best Buddies República Dominicana para promover la inclusión social y contribuir a que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan establecer relaciones de amistad y participar activamente en sus comunidades.

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