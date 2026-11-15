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Best Buddies República Dominicana reactiva sus Clubes de Amistad en centros educativos

Más de 20 jóvenes participaron en el primer encuentro de un programa que promueve la inclusión a través de la amistad

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    Best Buddies República Dominicana reactiva sus Clubes de Amistad en centros educativos
    Clubes de Amistad One-to-One de Best Buddies RD. (CORTESÍA DE BEST BUDDIES)

    Best Buddies República Dominicana reactivó sus Clubes de Amistad One-to-One en centros educativos, con la incorporación de más de 10 jóvenes con y sin discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), quienes iniciaron un nuevo ciclo de actividades para fomentar la amistad, la convivencia y la inclusión social.

    El inicio de esta etapa se celebró durante el Match Up Brunch, un encuentro en el que los participantes conocieron a sus nuevas parejas de amistad y compartieron actividades de integración.

    Experiencias de acercamiento

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    Infografía
    Clubes de Amistad One-to-One la inclusión como prioridad (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    La jornada permitió que los jóvenes tuvieran un primer acercamiento antes de iniciar el programa, que contempla un año de encuentros y experiencias compartidas dentro y fuera del entorno escolar.

    "La inclusión también se construye desde las relaciones cotidianas. Cuando dos jóvenes tienen la oportunidad de conocerse, compartir intereses y desarrollar una amistad, estamos creando espacios de participación que pueden transformar su experiencia escolar y social", expresó Rosalía Mendoza, presidenta de Best Buddies República Dominicana.

    El modelo One-to-One de Best Buddies consiste en formar parejas de amistad entre personas con y sin discapacidad intelectual y del desarrollo. Su propósito es generar oportunidades de interacción social y favorecer relaciones basadas en intereses comunes, el respeto y la confianza.

    Con la reactivación de los clubes, la organización busca ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes con DID en sus comunidades educativas, con el acompañamiento de:

    • Estudiantes
    • Voluntarios 
    • Familias

    La iniciativa forma parte de los programas que desarrolla Best Buddies República Dominicana para promover la inclusión social y contribuir a que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan establecer relaciones de amistad y participar activamente en sus comunidades.

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