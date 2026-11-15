El canciller Ito Bisonó y su esposa reúnen al cuerpo diplomático en una recepción navideña
El Patio Español de la Cancillería fue el escenario de reunión entre representantes diplomáticos y organismos internacionales acreditados en el país
En un ambiente marcado por la cordialidad y el espíritu navideño, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y su esposa, Isabel León, ofrecieron una recepción a los jefes de misiones diplomáticas acreditadas en República Dominicana, quienes estuvieron acompañados de sus cónyuges y representantes de organismos internacionales.
La velada tuvo lugar en el Patio Español de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), donde el canciller, su esposa y sus hijos, Andrés y Diego, compartieron con los invitados en un encuentro que buscó propiciar el acercamiento entre los representantes de distintas naciones más allá de sus compromisos oficiales.
Un espacio para estrechar vínculos
Durante las palabras de bienvenida, Bisonó explicó que la iniciativa procuraba ofrecer un espacio de conversación espontánea y amistad, en el que los asistentes pudieran estrechar vínculos en un ambiente diferente al de las habituales actividades diplomáticas.
"Siempre he creído que las relaciones entre los países se fortalecen también a través de los vínculos humanos que construimos entre quienes tenemos la responsabilidad de representarlos", expresó el ministro.
Asimismo, señaló que este tipo de encuentros responde a su visión de impulsar una Cancillería más cercana, ágil y moderna, en la que el diálogo abierto y las relaciones personales tengan un papel relevante.
Por su parte, Isabel León agradeció la asistencia de los invitados y destacó el valor de generar espacios que permitan cultivar relaciones de amistad duraderas.
"Hemos querido propiciar este encuentro para continuar tejiendo relaciones de amistad, de esas que perduran en el tiempo, de esas que trascienden independientemente de la distancia", manifestó.
León también expresó su interés en continuar promoviendo actividades de convivencia entre los cónyuges de los representantes diplomáticos.
La recepción contó con la presencia de la decana del cuerpo consular acreditado ante el Gobierno dominicano, Raiza Rodríguez, viceministros de Relaciones Exteriores y otras personalidades invitadas.