El canciller Ito Bisonó y su esposa reúnen al cuerpo diplomático en una recepción navideña

Yaser Awad Al-Abdulla, embajador de Catar, canciller Víctor Ito Bisonó y su esposa Isabel León. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

En un ambiente marcado por la cordialidad y el espíritu navideño, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y su esposa, Isabel León, ofrecieron una recepción a los jefes de misiones diplomáticas acreditadas en República Dominicana, quienes estuvieron acompañados de sus cónyuges y representantes de organismos internacionales.

La velada tuvo lugar en el Patio Español de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), donde el canciller, su esposa y sus hijos, Andrés y Diego, compartieron con los invitados en un encuentro que buscó propiciar el acercamiento entre los representantes de distintas naciones más allá de sus compromisos oficiales.

Un espacio para estrechar vínculos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-112337-am-1-9b2d3768.jpeg La velada tuvo lugar en el Patio Español de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante las palabras de bienvenida, Bisonó explicó que la iniciativa procuraba ofrecer un espacio de conversación espontánea y amistad, en el que los asistentes pudieran estrechar vínculos en un ambiente diferente al de las habituales actividades diplomáticas.

"Siempre he creído que las relaciones entre los países se fortalecen también a través de los vínculos humanos que construimos entre quienes tenemos la responsabilidad de representarlos", expresó el ministro.

Asimismo, señaló que este tipo de encuentros responde a su visión de impulsar una Cancillería más cercana, ágil y moderna, en la que el diálogo abierto y las relaciones personales tengan un papel relevante.

Por su parte, Isabel León agradeció la asistencia de los invitados y destacó el valor de generar espacios que permitan cultivar relaciones de amistad duraderas.

"Hemos querido propiciar este encuentro para continuar tejiendo relaciones de amistad, de esas que perduran en el tiempo, de esas que trascienden independientemente de la distancia", manifestó.

León también expresó su interés en continuar promoviendo actividades de convivencia entre los cónyuges de los representantes diplomáticos.

La recepción contó con la presencia de la decana del cuerpo consular acreditado ante el Gobierno dominicano, Raiza Rodríguez, viceministros de Relaciones Exteriores y otras personalidades invitadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-112336-am-ab3ae3af.jpeg Germán Becker, embajador de Chile en RD, Raúl Fuentes Milani, embajador designado de la Unión Europea, Delphine Pronk, directora general para las Américas del Servicio Europeo, Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-112337-am-2-72cbbac3.jpeg Carl Poirier, ministro consejero de la Embajada de Francia, Salima Saa, embajadora de Francia, IIlham Mikou, esposa embajador marruecos, Hichame Dahane, embajador Marruecos (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-112337-am-3-dee24049.jpeg Canciller Víctor - Ito- Bisonó, Victoria Damas de Aysa, esposa embajador de México, Carlos Miguel Aysa, embajador de México (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-112338-am-a9e305be.jpeg Embajador de Ecuador en RD, Santiago Martínez, Mirna de Pumpo, esposa embajador Honduras y Ernesto Pumpo, embajador Honduras. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-112338-am-1-2be75a02.jpeg Paulina Carrasco, esposa representante OEA, Cecilia Pérez, esposa del embajador de Brasil, Isabel León, esposa del canciller Bisonó, Wang Heming, esposa del embajador de China en RD y Victoria Damas de Aiza, esposa del embajador de México. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-112336-am-1-9f4a01ed.jpeg Canciller Víctor Ito Bisonó, Carlos Dantas Coutinho Pérez, embajador de Brasil, Osamu Hayakawa, Embajador de Japón. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >