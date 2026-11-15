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Lorenna Pierre presenta la comunidad Unmute

A través de ella se promueven conversaciones genuinas, conexiones y experiencias compartidas

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    Lorenna Pierre presenta la comunidad Unmute
    Lorenna Pierre. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Lorenna Pierre presentó oficialmente UNMUTE durante un encuentro celebrado en el restaurante Verema 23, donde reunió a un grupo de mujeres para dar a conocer esta iniciativa y compartir la visión detrás de una comunidad concebida para liberar sus voces, intercambiar experiencias y crear conexiones genuinas.

    Unmute es una comunidad de mujeres que se encuentran para expresarse con libertad, escuchar y conectar. Un espacio que invita a compartir ideas e historias, descubrir nuevas voces, abrir conversaciones, conocer diferentes perspectivas y vivir experiencias significativas.

    Su esencia parte de la convicción de que cada historia tiene valor y de que, cuando las mujeres se encuentran desde lo que son y sienten, pueden surgir conexiones auténticas, siempre con el corazón como punto de partida.

    "Unmute nace de mi deseo de crear espacios donde las mujeres podamos expresarnos libremente, compartir nuestras experiencias y sentirnos escuchadas. Creo en el poder de una conversación, en todo lo que podemos descubrir a través de las historias de otras y en las conexiones que surgen cuando nos damos la oportunidad de encontrarnos desde el corazón", expresó Lorenna Pierre.

    Un enlace de conexión e intercambios

    Como parte de la presentación, las invitadas pudieron conocer más sobre el concepto, los objetivos y las experiencias que Lorenna busca desarrollar a través de Unmute.

    Además, vivieron una muestra de lo que será esta comunidad mediante dinámicas orientadas a propiciar la conexión y el intercambio, en las que compartieron sus ideas, expresaron sus puntos de vista y escucharon nuevas perspectivas.

    De esta manera, el encuentro permitió llevar el concepto a la práctica y acercar a las asistentes a la esencia de la propuesta.

    A través de Unmute, Lorenna busca desarrollar encuentros y experiencias que vayan más allá de una reunión, ofreciendo oportunidades para conversar, escuchar, descubrir nuevas perspectivas y fortalecer los vínculos entre mujeres.

    La intención es crear espacios en los que cada participante pueda sentirse libre de compartir, conectar con otras historias y llevarse algo significativo de cada experiencia.

    "Quiero que Unmute sea mucho más que un encuentro. Aspiro a que cada experiencia nos permita descubrir algo nuevo, que surjan conversaciones que nos muevan y conexiones que permanezcan. Que cada mujer encuentre un espacio donde pueda ser ella misma, liberar su voz y sentirse parte de una comunidad", agregó Pierre.

    Con este lanzamiento, Lorenna Pierre dio inicio a una propuesta que apuesta por el valor de las experiencias compartidas, la libertad de expresión y el poder de conectar entre mujeres, creando espacios donde cada voz tenga lugar y cada encuentro represente una oportunidad para descubrir, compartir y conectar.

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    Gabriella González y Milagros De Camps.
    Gabriella González y Milagros De Camps. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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    Dawilda Peña y Noelia García de Pereira.
    Dawilda Peña y Noelia García de Pereira. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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    Janis Santaella y Neika Núñez.
    Janis Santaella y Neika Núñez. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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     Valeria Peynado.
    Valeria Peynado. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)
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