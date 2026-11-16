Bajo el concepto "Dulce Navidad" y el lema "¡La Navidad está en tu corazón!", la temporada presenta una ambientación inspirada en los dulces tradicionales de estas fechas, con espacios diseñados para el disfrute de grandes y pequeños. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Más de 50 estrellas luminosas transforman la fachada de Ágora Santo Domingo para dar la bienvenida a la Navidad 2026, una propuesta que combina iluminación, diseño y entretenimiento familiar con elementos de sostenibilidad.

La intervención, concebida para integrarse a la arquitectura del centro comercial, incorpora 36,000 bombillas LED profesionales de alta luminosidad y bajo consumo energético, instaladas sobre estructuras fabricadas con aluminio reciclado.

Con esta iniciativa, el centro comercial apuesta por integrar tecnología y creatividad a su ambientación navideña, mediante una propuesta que busca atraer tanto a sus visitantes como a quienes transitan por los alrededores.

Bajo el concepto "Dulce Navidad" y el lema "¡La Navidad está en tu corazón!", la temporada presenta una ambientación inspirada en los dulces tradicionales de estas fechas, con espacios diseñados para el disfrute de grandes y pequeños.

Entre las estaciones temáticas figuran el Tren de Santa, Dulces Pasteleros, Fábrica de Galletas y Dulce Parada, que forman parte del recorrido preparado para la ocasión.

"La Navidad es, sin lugar a dudas, una de las temporadas más especiales del año. En Ágora queremos que cada visita se convierta en una experiencia memorable, desde las más de 50 estrellas que iluminan nuestra fachada hasta los espacios que hemos preparado para que las familias disfruten de una Dulce Navidad", expresó Cony Taveras, directora comercial del centro comercial.

La ejecutiva agregó que la propuesta busca celebrar las tradiciones, propiciar nuevos recuerdos y transmitir el espíritu de estas festividades.

Regresa el Árbol que Canta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/arbol-que-canta-c7fb97d1.jpg La vista atrapa la vista de los visitantes en el centro comercial. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Como parte de las actividades programadas, Ágora Santo Domingo presenta:

Nuevamente su tradicional Árbol que Canta, integrado por más de 60 voces.

La producción ofrecerá 43 presentaciones entre el 11 de noviembre de 2026 y el 3 de enero de 2027, acompañadas de personajes navideños.

Las funciones se realizarán de lunes a viernes, de 7:00 a 8:00 de la noche, y los sábados y domingos, de 5:00 a 6:00 de la tarde.

Promoción para los compradores

La propuesta navideña también incluye la promoción "Navidad con Trineo Nuevo", vigente del 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2026.

Por cada RD$7,000 de consumo en los establecimientos participantes, los clientes podrán generar un boleto electrónico para participar en los sorteos. Quienes realicen sus compras con tarjetas Scotiabank recibirán el doble de oportunidades.

Los sorteos están pautados para el 7 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027.

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