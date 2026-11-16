Marivic Pimentel, Cherny Reyes, Zoila Anitza Gutiérrez y María Elena Ditrén. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La ropa comunica mucho más que gustos personales o preferencias estéticas. También transmite mensajes sobre identidad, pertenencia, poder y posición social, incluso antes de que una persona pronuncie una palabra.

Desde esta perspectiva, el periodista y analista de moda Cherny Reyes abordó el papel del vestuario en la comunicación humana durante la conferencia "La moda habla: Lo que comunicamos antes de decir una palabra".

La actividad, auspiciada por la Fundación Dominicana de Arte y Cultura Culturarte, con el apoyo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se celebró en el Palacio de las Telecomunicaciones, en Santo Domingo.

Durante su exposición, Reyes invitó a mirar la moda más allá de las tendencias y de su dimensión estética, para entenderla como una práctica cotidiana cargada de significados y códigos sociales.

"Vestirse es la única decisión de comunicación que tomamos todos los días, sin excepción, y la ejecutamos frente a un público que no elegimos", expresó el comunicador.

La ponencia se desarrolló a partir de tres ejes: la ropa como un lenguaje con vocabulario, gramática y códigos propios; su capacidad de comunicar a los demás y, simultáneamente, influir en el comportamiento de quien la lleva; y los mensajes sociales que se manifiestan en las elecciones de vestuario.

Apoyándose en conceptos de la semiótica, la sociología y los estudios culturales, el especialista reflexionó sobre la relación entre apariencia e identidad, así como sobre la necesidad de las personas de pertenecer a determinados grupos y, al mismo tiempo, diferenciarse.

Otro de los aspectos abordados fue la rapidez con que se construyen juicios sobre los demás a partir de su apariencia.

Reyes advirtió sobre los prejuicios que pueden surgir de estas interpretaciones y planteó que conocer los códigos de la vestimenta debe contribuir a desarrollar una mirada más consciente, no a perfeccionar los mecanismos de juicio.

Como parte de sus reflexiones, propuso al público tres preguntas para trasladar el tema a la vida cotidiana: qué queremos comunicar cuando nos vestimos, qué estamos transmitiendo sin proponérnoslo y qué discurso respaldamos a través de nuestras decisiones de consumo.

"La moda no es frívola. Lo frívolo es no saber de lo que estamos hablando", expresó al concluir.

Una propuesta académica para 2027

La conferencia constituye una antesala conceptual del diplomado Moda, Tendencias y Comunicación, previsto para 2027, una propuesta académica que profundizará en la moda como fenómeno cultural, social y comunicacional, con el auspicio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La iniciativa busca ampliar la comprensión de una industria que, más allá de la indumentaria, funciona como un espacio de expresión, construcción de identidad e interpretación de la sociedad.

Trayectoria y formación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/1-cherny-reyes-durante-su-ponencia-df321311.jpeg Cherny Reyes durante su ponencia. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Con 31 años de trayectoria profesional, Cherny Reyes ha desarrollado una carrera vinculada al periodismo, la comunicación, la moda, la cultura y el análisis de tendencias.

Ha sido editor de publicaciones como Oh!Magazine, A La Moda y FLOW Magazine, además de colaborar como corresponsal y articulista para revistas internacionales como Cosmopolitan, Vanidades y Glamour.

También es creador del taller Periodismo de Moda, una iniciativa formativa que ha contribuido a preparar a distintas generaciones de profesionales interesados en la cobertura especializada de moda, belleza y tendencias.

En el encuentro estuvieron presentes Zoila Anitza Gutiérrez, decana de la Facultad de Artes de la UASD; María Elena Ditren, presidenta de Culturarte; y Maryvic Pimentel Soto, directora de la Escuela de Diseño Industrial y Moda de esa casa de altos estudios.