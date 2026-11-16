Unibe inviste a 707 graduandos de programas de grado y postgrado

Grace Cochón, Vhyna Ortega, Rafael Santos Badía, Odile Camilo Vincent, Gustavo Batista Vargas y Loraine Amell tras la 62 graduación ordinaria de Unibe. ( CEDIDA POR UNIBE )

La Universidad Iberoamericana (Unibe) graduó a 707 nuevos profesionales durante su sexagésima segunda Graduación Ordinaria, en una ceremonia que reunió a egresados de programas de grado, especialidades y maestrías en áreas como medicina, odontología, derecho, arquitectura, psicología, educación, negocios, ingeniería, tecnología y turismo.

Con esta promoción, los graduados pasan a formar parte de una comunidad de más de 27,000 egresados de la institución.

Durante el acto también fueron reconocidos los estudiantes con los mejores índices académicos de sus respectivas carreras:

Gabriela Velázquez Pérez (Odontología), Noelia Nathaly Eufracia Santos (Derecho), Leiry Laura Ogando Javier (Arquitectura), Bianka Xiomibel Montilla Jiménez (Dirección y Gestión Empresarial), Lisa Alexandra Peters Llinás (Administración de Empresas, mención Finanzas), Edgar Efraín Féliz Peguero (Ingeniería Civil), Gaetano Bonarelli Valdez (Ingeniería Civil-BSCE) y Jean Elías Roque Castillo (Ingeniería en Tecnologías Computacionales).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/jose-perez-gomez-y-noelia-eufracia-santos-f37e424d.jpeg José Pérez Gómez y Noelia Eufracia Santos. (CEDIDA POR UNIBE)

Asimismo, Natalia María López Penson, de Ingeniería Industrial y de Sistemas, recibió el Premio a la Excelencia Académica Jorge Abraham Hazoury Bahlés, máxima distinción académica de la promoción, al obtener el índice más alto de toda la graduación.

Te puede interesar Unibe gradúa 683 nuevos profesionales

Avances en investigación, becas y empleabilidad

En su discurso, la rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, presentó algunos de los resultados alcanzados por la institución durante su más reciente ciclo de planificación estratégica.

Entre ellos mencionó la incorporación de tres nuevos programas de becas, la creación de centros de investigación, el desarrollo de proyectos vinculados a las necesidades del país, la obtención de patentes y la apertura de nuevos programas académicos.

También informó que la universidad registra un 98 % de empleabilidad entre sus egresados y resaltó el crecimiento de las iniciativas de voluntariado y el reconocimiento internacional de Unibe Senior, programa dirigido a personas adultas mayores.

"Lo más significativo no son las cifras, es que estos logros son el resultado de una construcción colectiva", afirmó.

Camilo Vincent también se refirió a los retos del sistema educativo dominicano y a la necesidad de mantener la colaboración entre los sectores público y privado para fortalecer la educación superior, la investigación y la calidad académica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/rectora-de-unibe-doctora-odile-camilo-vincent-e8d0992f.jpg La rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent. (CEDIDA POR UNIBE)

"Convertir la educación en el eje central del desarrollo y el progreso requiere esfuerzos coordinados entre todos los sectores. Demanda políticas públicas coherentes, inversión sostenida, impulsar la investigación y desarrollo, diseñar sistemas de aseguramiento de la calidad robustos y, sobre todo, es imprescindible la continuidad en la implementación de las iniciativas prioritarias", expresó.

La rectora exhortó a los graduados a poner sus conocimientos al servicio de la sociedad y asumir un liderazgo comprometido con los desafíos nacionales. Entre los temas que requieren atención señaló la desigualdad, las deficiencias en los sistemas de salud y educación, la violencia de género y el crecimiento urbano desordenado.

Asimismo, los invitó a ejercer sus profesiones con integridad y a reconocer el impacto que sus decisiones pueden tener en las comunidades y los espacios donde se desempeñen.

Mensaje a la nueva promoción

Como parte de la ceremonia, Gisselle Valera, de la Escuela de Derecho, y Víctor Pacheco, de Administración de Empresas, ofrecieron discursos dirigidos a sus compañeros de promoción, en los que compartieron mensajes de motivación ante el inicio de su trayectoria profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/gisselle-valera-egresada-destacada-y-segunda-vicepresidenta-de-anje-pronuncia-discurso-para-los-graduandos-e72fd488.jpg Gisselle Valera, egresada destacada y segunda vicepresidenta de ANJE, pronuncia el discurso para los graduandos. (CEDIDA POR UNIBE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/victor-pacheco-fundador-de-arajet-y-egresado-destacado-de-unibe-pronuncio-un-discurso-para-los-graduandos-9e857c75.jpeg Víctor Pacheco, fundador de Arajet y egresado destacado de Unibe, pronunció un discurso para los graduandos. (CEDIDA POR UNIBE) ‹ >

La graduación contó con la presencia del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, así como de miembros del Consejo Regente y del Consejo Académico de Unibe, familiares de los graduandos e invitados especiales.

Fundada hace 44 años, la Universidad Iberoamericana desarrolla programas de formación universitaria en distintas áreas del conocimiento y mantiene iniciativas de investigación, innovación y vinculación con el entorno nacional e internacional.