Manuel Corripio Pereda,Rafael Barceló, Ana Corripio de Barceló, Roberto Ángel Salcedo, Lucía Corripio de González, Alejandro González, Rosa María Paliza, Héctor J. cruz, María Jacinta Torres, Rafaela Martínez de Corripio, Manuel Corripio Alonso, Susana Martínez Nadal, Carlos Veitía, Laura Pereda de Corripio, José Alfredo Corripio, José Alcántara Almánzar y Juan Daniel Balcácer. ( SAMIL MATEO )

El momento esperado llegó. La Fundación Corripio celebró la gala de entrega de los Premios Fundación Corripio 2026, realizados en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En esta ocasión para celebrar su 19.ª edición, la cual se enmarca en el 40 aniversario de la entidad.

La ceremonia, conducida por Roberto Cavada, inició con una presentación artística del cantautor Pavel Núñez y su Bipolar Band. Posteriormente, el historiador Juan Daniel Balcácer pronunció las palabras de bienvenida, destacando cuatro décadas de mecenazgo cultural, editorial y científico, además de la reciente expansión de la iniciativa hacia Asturias, España, con la Fundación Corripio Alonso.

El discurso central lo pronunció Manuel Alfredo Corripio Pereda, representante de la cuarta generación de la familia.

En su intervención, subrayó que el propósito histórico de estos galardones es agradecer al pueblo dominicano, destacando que a los homenajeados de este año los une la paciente labor de formar personas y cuidar lo más valioso del país: su gente.

Los galardonados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/img-20261117-wa0321-47fcd5f3.jpg (SAMIL MATEO)

Durante la noche se entregaron los cinco galardones que hace ya unos meses se habían revelado. Cada uno dotado con una estatuilla conmemorativa, un diploma y un millón de pesos dominicanos:

Ciencias Sociales y Jurídicas: Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), recibida por Susana Martínez Nadal, por sus tres décadas impulsando la calidad educativa.

Ciencias Naturales y de la Salud: Rosa María Paliza, por su labor docente y por ser pionera en el tratamiento de niños y adolescentes con trastorno del espectro autista.

Arte (Ballet Clásico - Coreografía): El maestro Carlos Veitía Ramírez, fundador y director del Ballet Clásico Nacional y la Escuela Ballet Concierto Dominicano.

Comunicación (Periodismo Deportivo en Prensa Escrita): El periodista Héctor J. Cruz, por más de 50 años de trayectoria como editor, analista e historiador del deporte dominicano.

Premio Familia Corripio Alonso: La Fundación Escuelita Rayo de Sol, dirigida por María Jacinta Torres Campos, por su entrega desde 1987 a la inclusión y educación de jóvenes de escasos recursos con discapacidad intelectual.

En representación de los premiados, el maestro Carlos Veitía agradeció la distinción con un mensaje centrado en la vocación de servicio y el trabajo silencioso lejos del aplauso.

Resaltó que los cinco galardonados comparten el compromiso de cuidar la memoria, el arte y el futuro de la niñez dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/img-20261117-wa0322-ee2222eb.jpg (SAMIL MATEO)