De izquierda a derecha, Alain Muñiz, Altagracia Mella Russo y Miguel Ángel Muñiz, durante la celebración del quinto aniversario del Museo Centro Cultural Casa Mella-Russo. ( CEDIDA POR EDUARDO J. RIVERA )

Con la presencia de personalidades, miembros del cuerpo diplomático, artistas, gestores culturales y colaboradores, el Museo Centro Cultural Casa Mella-Russo celebró este martes 17 de noviembre su quinto aniversario con un encuentro realizado en sus instalaciones en la Ciudad Colonial del Distrito Nacional.

La actividad comenzó con las palabras de bienvenida del gerente de la institución, Arnold Martínez, y continuó con la intervención de su fundadora y directora, Altagracia Mella Russo, quien recordó los orígenes del proyecto y agradeció el respaldo recibido durante estos primeros cinco años.

Durante el encuentro se proyectó un audiovisual en el que vecinos de la Ciudad Colonial y distintas personalidades compartieron sus testimonios sobre lo que ha significado el museo desde su apertura, tanto para la comunidad como para la vida cultural de la zona.

Mella Russo destacó el valor de estos testimonios como expresión del vínculo que Casa Mella-Russo ha construido con su entorno y con las personas que han acompañado su trayectoria.

La celebración también incluyó reconocimientos a profesionales y colaboradores que han contribuido al desarrollo de esta iniciativa privada, filantrópica y sin fines de lucro, dedicada a la preservación del patrimonio y la promoción del arte dominicano y latinoamericano.

Cinco años de compromiso con la cultura

Durante su discurso, Altagracia Mella-Russo recordó la apertura del museo, el 11 de noviembre de 2021, después de un cuidadoso proceso de restauración de la edificación colonial que alberga sus instalaciones.

"Hace exactamente cinco años, un 11 de noviembre de 2021, abrimos por primera vez las puertas de este espacio en el corazón de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Hoy nos reunimos aquí para celebrar un lustro de vida, de encuentros y de sueños compartidos", expresó.

La fundadora explicó que el proyecto surgió con el propósito de recuperar un inmueble histórico y convertirlo en un espacio de encuentro entre la arquitectura colonial, las artes visuales y la comunidad.

"Cuando iniciamos el largo y cuidadoso proceso de restauración de esta edificación del siglo XVI, cada piedra, cada arco y cada muro nos hablaba de historia y de permanencia. Nuestro propósito siempre fue claro: devolverle a la Ciudad Primada de América un lugar vivo, donde el patrimonio arquitectónico dialogara de manera abierta y gratuita con el arte dominicano y latinoamericano", manifestó.

Mella Russo destacó la acogida del centro cultural desde su inauguración y las actividades desarrolladas para acercar las distintas manifestaciones artísticas a la población.

"Durante estos cinco años, hemos tenido el privilegio de recibir a miles de visitantes, estudiantes, investigadores y familias. Hemos sido escenario de exposiciones, recitales, conversatorios, conciertos y homenajes a quienes han dedicado su vida a preservar nuestra identidad. Cada actividad ha confirmado que la cultura no es un lujo, sino una necesidad vital para el espíritu de nuestro pueblo", afirmó.

Un homenaje a la memoria familiar

Uno de los momentos centrales de su intervención estuvo dedicado al significado personal de Casa Mella-Russo, concebida como un homenaje a sus padres y, especialmente, a su madre, Yolanda Russo Gómez, cuya sensibilidad artística constituye una inspiración permanente para la institución.

"Casa Mella-Russo nació desde el amor profundo a la memoria familiar y como un homenaje permanente a mis padres, y de manera muy especial a mi madre, Yolanda Russo Gómez, cuya sensibilidad poética y pictórica sigue iluminando cada sala de este museo. Este proyecto fue concebido desde la gratitud, con la firme convicción de que el arte nos transforma, nos une y nos permite reconocernos como sociedad", expresó.

Coleccionista, mecenas y empresaria, Mella Russo ha impulsado un espacio en el que conviven el arte, la historia y la cultura, con el propósito de ofrecer al público oportunidades de disfrute, aprendizaje y reflexión sobre la identidad dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/altagracia-mella-russo-entrega-reconocimiento-a-arnold-martinez-f9e67081.jpeg Altagracia Mella Russo entrega reconocimiento a Arnold Martínez. (CEDIDA POR EDUARDO J. RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/marianna-vargas-directora-general-de-cine--y-joan-ferrer-director-general-de-museos-a5781991.jpeg Marianna Vargas, directora general de cine y Joan Ferrer, director general de museos (CEDIDA POR EDUARDO J. RIVERA) ‹ ›

Reconocimientos a colaboradores y aliados

Como parte de la celebración, Casa Mella-Russo entregó reconocimientos a profesionales y personalidades que han contribuido al desarrollo del proyecto.

Entre los homenajeados figuraron los arquitectos Rosa Julián y Emilio Olivo, distinguidos por sus conocimientos, dedicación y aportes a la realización del museo, así como por su respaldo permanente a la institución.

También fue reconocido Arnold Martínez por su labor, compromiso y liderazgo como gerente del museo, destacando su contribución al fortalecimiento y la proyección de este espacio cultural.

Jennifer Martínez recibió un reconocimiento por su trabajo como gestora cultural, organizadora y coordinadora de proyectos educativos, así como por su compromiso con los vínculos comunitarios, los estudiantes y el programa de ayuda de la institución.

Asimismo, fueron distinguidos Francisco Coste, Saverio Stassi, Rosa María Nadal y Francisco Pimentel por el apoyo brindado al Museo Centro Cultural Casa Mella-Russo.

Entre las personas reconocidas también figuró Ana Margarita Cabrera, vinculada al Grupo Bocel.

La restauración de una edificación de 1538

Casa Mella-Russo ocupa una edificación construida en 1538, adquirida por Altagracia Mella-Russo en 2016, después de experimentar numerosas transformaciones a lo largo de los siglos.

Su recuperación estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de ingenieros, arquitectos, arqueólogos e historiadores, que trabajó en la restauración de sus elementos originales.

Durante los trabajos se descubrieron antiguos muros de piedra ocultos bajo revestimientos de cemento y se recuperaron dos portales de influencia mudéjar y gótica isabelina, así como tragaluces de madera de la época republicana.

También se rescató el patio colonial, anteriormente ocupado por una construcción de hormigón de dos niveles, y se transformó en un espacio abierto con jardines de plantas endémicas y un muro vegetal que funciona como fuente.

La intervención permitió recuperar el valor arquitectónico del inmueble y destinarlo a actividades artísticas, culturales y educativas.

El respaldo de artistas y colaboradores

Durante su intervención, Altagracia Mella-Russo reconoció el trabajo de los artistas y profesionales que han contribuido a la consolidación del museo, así como el respaldo de quienes creen en la importancia de mantener espacios culturales independientes.

"Nada de esto habría sido posible sin el talento de los artistas que han realizado las obras de nuestra colección, las que atesoramos, cuidamos y exhibimos con dignidad en nuestras paredes, sin el trabajo incansable de nuestro equipo y sin el respaldo constante de quienes creen en el valor de los espacios culturales independientes. A todos ustedes, gracias por hacer suya esta mirada", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/altagracia-mella-russo-el-embajador-de-italia-sergio-maffettone-y-rosa-maria-nadal-4bace9cb.jpeg La embajadora de Panamá en República Dominicana, Yira Elena Ramonet García, Rosa María Nadal y Altagracia Mella Russo. (CEDIDA POR EDUARDO J. RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/freddy-ginebra-sandra-winkler-y-ricardo-brito-650f0ee0.jpeg Freddy Ginebra, Sandra Winkler y Ricardo Brito. (CEDIDA POR EDUARDO J. RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/miguel-angel-heredia-bonetti-myrna-guerrero-y-federico-fondeur-b9a725e7.jpeg Miguel Ángel Heredia Bonetti, Myrna Guerrero y Federico Fondeur. (CEDIDA POR EDUARDO J. RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/la-embajadora-de-panama-en-republica-dominicana-yira-elena-ramonet-garcia-rosa-maria-nadal-y-altagracia-mella-russo-247fa2d4.jpeg La embajadora de Panamá en República Dominicana, Yira Elena Ramonet García, Rosa María Nadal y Altagracia Mella Russo. (CEDIDA POR EDUARDO J. RIVERA) ‹ ›

Una casa abierta al arte y las nuevas generaciones

Al celebrar su quinto aniversario, la fundadora reafirmó el compromiso de continuar promoviendo la creación artística, la educación y la preservación de la memoria histórica.

"Al cumplir estos primeros cinco años, renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un puente entre nuestra historia y las nuevas generaciones, un refugio para la creación y una casa siempre abierta para el pensamiento y la belleza", manifestó.

Mella Russo concluyó su intervención con un mensaje de agradecimiento y una invitación a continuar compartiendo el arte y la cultura.

Una iniciativa filantrópica abierta a la comunidad

Casa Mella Russo es una institución privada, sin fines de lucro, que ofrece entrada gratuita y visitas guiadas para acercar sus colecciones y la historia del inmueble a visitantes de diferentes edades. Además de sus exposiciones, desarrolla talleres, becas, charlas y pasantías, con el propósito de fomentar el diálogo cultural y contribuir a la formación de nuevas generaciones.