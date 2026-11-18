Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, y Carlos Bermudez, gerente general de Caribbean Glass Industry, en la firma de acuerdo. ( CEDIDA POR CND )

Cervecería Nacional Dominicana y Caribbean Glass Industry anunciaron la expansión de su planta de vidrio con la instalación de una moderna unidad de reciclaje de vidrio roto.

Esta iniciativa pionera en el país, cuya inauguración está prevista para principios de 2027, transformará la gestión de residuos al revalorizar un material que históricamente terminaba en calles y vertederos, integrándolo como materia prima para la fabricación de nuevas botellas de producción nacional.

Para reutilizar el vidrio roto en la fabricación de envases, es indispensable recolectarlo, clasificarlo y procesarlo técnicamente hasta obtener calcín (materia prima apta).

Hasta ahora, la falta de capacidad local para este procesamiento limitaba su aprovechamiento; con esta ampliación, las empresas consolidan un paso definitivo hacia un verdadero ciclo de economía circular en el país.

Las cifras dimensionan esa oportunidad: solo en 2025, según UN Comtrade, la República Dominicana exportó más de 18,000 toneladas métricas de vidrio roto y otros desechos de vidrio, por un valor comercial de 2,488,848 millones para los países receptores.

Con capacidad para procesar 200,000 toneladas al año, la expansión de la planta permitirá que este material deje de salir del país y genere valor local como materia prima para nuevas botellas.

Con ese horizonte, Cervecería ya dio un primer paso. En 2025, la casa cervecera desarrolló un programa piloto que permitió recolectar más de 1,000 toneladas de vidrio roto para reciclaje, demostrando la viabilidad y el compromiso de los actores locales.

Esta nueva apuesta se apoya en el sólido precedente de la alianza iniciada en 2020, cuando ambas empresas impulsaron la reactivación de la industria vidriera nacional, sosteniéndola incluso durante la pandemia.

Gracias a este esfuerzo, hoy las botellas de Cerveza Presidente son producidas 100 % localmente. En sus primeros seis años, la alianza permitió que dejaran de importar más de 600 millones de botellas, que ahora compran localmente.

También ha generado más de 200 empleos directos, dinamizado múltiples empleos indirectos y ofrecido a la industria de bebidas un suplidor local confiable y competitivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/cnd-2-569cf8a1.jpeg Ejecutivos de Cervecería Nacional Dominicana y Caribbean Glass Industry junto a Ramón Gómez, Alcalde de Pedro Brand en la firma de acuerdo. (CEDIDA POR CND)

Sostenibilidad

"Creer en el país significa dotarlo de la infraestructura y las capacidades para liderar con el ejemplo. Este proyecto pionero convierte un residuo en el motor de una nueva etapa para nuestra industria local, multiplicando el progreso compartido y reafirmando que la innovación y el impacto ambiental positivo van de la mano", afirmó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Por su parte Carlos Bermúdez, gerente general de Caribbean Glass Industry destacó: "Hace unos años demostramos que era posible volver a fabricar vidrio en la República Dominicana.Hoy damos un salto más: el vidrio roto, que antes salía del país o terminaba en calles y vertederos, se convertirá en materia prima para nuevas botellas dominicanas".

"Queremos demostrar que también podemos cerrar el ciclo y convertir nuestras botellas usadas en nuevas botellas dominicanas. Estamos orgullosos de contribuir a una economía más circular, generando valor local y oportunidades para toda la cadena de suministro".

Durante la firma del acuerdo, Héctor José Rizek, socio representante de Caribbean Glass Industry, afirmó: "El desarrollo de nuestro país debe ir de la mano con la sostenibilidad, la innovación y el uso responsable de nuestros recursos".

"El vidrio forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces olvidamos que su vida no termina cuando dejamos de utilizarlo. Donde algunos ven un desecho, nosotros vemos una materia prima que puede volver a utilizarse, generar valor y fortalecer nuestra industria".

Más allá del impacto industrial, este modelo abre nuevas oportunidades de desarrollo para proveedores y socios de la industria, fortaleciendo la cadena de valor local asociada a la producción de envases de vidrio.

En el plano ambiental, permitirá reincorporar el vidrio roto al proceso productivo como materia prima para nuevas botellas, reduciendo el uso de recursos vírgenes y sentando las bases para un modelo más circular, con potencial de ampliarse en el futuro a otras fuentes de recolección.

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