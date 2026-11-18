Fernando Fernandez, gerente de Trade Marketing; Melany Tavárez, coordinadora de Categoría; Rossanell Brea, Coordinadora de Categoría; Massiel Reyes, gerente de Mercadeo ( CORTESÍA DE FARMACIA CAROL )

Farmacia Carol presentó el área de belleza renovada de su sucursal Churchill, ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina Gustavo Mejía Ricart. El rediseño permite a los clientes recorrer por categoría la oferta de maquillaje y productos para el cuidado de la piel y el cabello.

Quien llega en busca de un producto de uso diario puede encontrarlo con mayor facilidad y, en ese mismo recorrido, conocer nuevas marcas, comparar alternativas o descubrir una opción para incorporar a su rutina.

La renovación se realiza en el marco de Belleza Carol, la plataforma con la que la cadena promueve el autocuidado.

El proyecto se dio a conocer durante Glow Season, la novena edición de la Feria de la Belleza. En ese encuentro, Massiel Reyes, gerente de Mercadeo de Farmacia Carol, explicó que la iniciativa responde al interés de la cadena por acompañar a sus clientes al momento de elegir sus productos.

Sobre Farmacia Carol

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-111921-am-44e6828c.jpeg Jacqueline Martinez y Johanna Henríquez. (CORTESÍA DE FARMACIA CAROL)

Farmacia Carol inició operaciones en 1987 y cuenta con más de 120 sucursales en República Dominicana. Su oferta incluye:

Medicamentos

Productos de bienestar

Cuidado personal

Belleza

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