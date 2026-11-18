Guillermo Botero, Yerim Tejada y Karla Mezquita, reciben la acreditación de manos de la ministra Gloria Reyes y la representante del PNUD, Sanja Bojani. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Helados Bon obtuvo la certificación Sello Igualando RD en categoría Oro, el máximo reconocimiento que conceden el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a las organizaciones que incorporan políticas de igualdad de género y promueven entornos laborales equitativos.

Con esta distinción, la compañía se convierte en la primera empresa del sector alimentos en República Dominicana en alcanzar esta categoría, luego de superar un proceso de evaluación y auditoría externa que incluyó su planta de producción y sus áreas administrativas.

La acreditación fue entregada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y la representante residente adjunta del PNUD, Sanja Bojanic, durante un acto celebrado en el Hotel Catalonia.

En representación de Helados Bon participaron su gerente general, Guillermo Botero; la directora de Gestión Humana, Yerim Tejada, y la gerente de Cultura, Clima y Comunicación Interna, Karla Mezquita.

Entre las medidas que respaldaron la obtención del sello figuran la habilitación de una sala de lactancia, la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad para favorecer la crianza compartida y la apertura de oportunidades laborales para incorporar a más mujeres en áreas operativas tradicionalmente ocupadas por hombres.

La empresa también revisó sus procesos de reclutamiento, desarrollo profesional y equidad salarial, e implementó una Política Integral de Igualdad y Equidad de Género, así como un protocolo para prevenir y atender situaciones de:

Acoso laboral

Acoso sexual

Violencia basada en género o intrafamiliar.

"Recibir el Sello Igualando RD en categoría Oro representa un compromiso para seguir consolidando entornos laborales justos, inclusivos y seguros. Ser pioneros en el sector de alimentos nos impulsa a continuar extendiendo estas prácticas en nuestra operación, confirmando que el desarrollo sostenible se construye con equidad", expresó Guillermo Botero, gerente general de Helados Bon.

Expansión de las políticas de igualdad

La certificación también vincula las acciones de la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente el número 5, relacionado con la igualdad de género, y el número 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico.

Como próximo paso, Helados Bon proyecta extender estas políticas a toda su cadena de valor, incluida su red de heladerías en el territorio nacional, con el propósito de ampliar el alcance de sus prácticas de equidad e inclusión.

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