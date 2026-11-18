Carlitos Hoyo, Fermín Moore y Carlos Hoyo en el Torneo de Golf Mitre 19. ( CEDIDA POR PORSCHE )

El golf y la emoción de conducir comparten algo: la precisión, la técnica y el gusto por los detalles.

Esa combinación volvió a encontrarse en una nueva edición del Torneo de Golf Mitre, donde Porsche Center Santo Domingo participó como patrocinador oficial, del 4 al 8 de noviembre, en La Cana Beach & Golf Club, en Punta Cana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/eloy-nunez-y-edgar-alma-eabfe9e7.jpg Eloy Núñez y Edgar Alma. (CEDIDA POR PORSCHE)

Durante cinco días, más de 400 jugadores e invitados disfrutaron de una agenda que fue más allá del green. Entre las propuestas de la marca destacó el Chip in One Challenge, una activación que puso a prueba la precisión de los participantes.

También hubo una estación de test drive, donde los asistentes pudieron conocer y conducir modelos como el Panamera, Cayenne Eléctrico, Macan Eléctrico y Cayenne.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/pla263496-cc9cecc4.jpg Modelos de Porsche en exhibición. (CEDIDA POR PORSCHE)

La experiencia se completó con el Porsche Lifestyle & Configurator Stand, un espacio que reunió un configurador de vehículos, una Porsche Boutique y un área lounge para compartir y descubrir más sobre el universo de la marca alemana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/pla263502-08062445.jpeg Productos del universo Porsche. (CEDIDA POR PORSCHE)

"Nuestra presencia continua en el torneo Mitre demuestra nuestro compromiso con el apoyo a actividades deportivas que convergen con nuestro público objetivo, la filosofía de la marca y la emoción de conducir vehículos de alto rendimiento", expresó Natalia Soto, gerente de Mercadeo de Porsche Center Santo Domingo.

Potencia, innovación y una nueva era eléctrica

Entre los modelos que despertaron especial interés estuvo el Porsche Cayenne Eléctrico, una muestra de hacia dónde se dirige la movilidad deportiva de la firma. Su versión Turbo alcanza hasta 1,156 hp con Launch Control y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos, combinando propulsión totalmente eléctrica y tecnología de última generación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/felipe-monzon-1faf6233.jpg Felipe Monzón. (CEDIDA POR PORSCHE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/mario-abreu-d4c12488.jpg Mario Abreu. (CEDIDA POR PORSCHE) ‹ ›

Por su parte, el Cayenne reafirma su versatilidad como SUV de lujo, con un motor V6 turboalimentado de 3.0 litros, 353 hp y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6 segundos con el paquete Sport Chrono.

El Panamera GTS también tuvo su espacio entre los protagonistas. Su motor V8 biturbo de 4.0 litros desarrolla 500 hp, alcanza los 302 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos.

Así, Porsche Center Santo Domingo aprovechó este encuentro deportivo para acercar sus modelos, tecnología y estilo de vida a los asistentes, en una experiencia donde el lujo y la pasión por el deporte compartieron protagonismo.