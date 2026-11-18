Alana Céspedes, Madelyn Lorenzo y Valentina Sabbagh en el torneo de golf Mitre 18. ( CEDIDA POR PORSCHE )

Porsche Center Santo Domingo participó como patrocinador oficial del torneo de golf Mitre 18, celebrado durante cuatro días en La Cana Beach & Golf Club, en Punta Cana, donde combinó la actividad deportiva con una experiencia de conducción para los asistentes.

La propuesta incluyó un programa de pruebas de manejo que permitió a golfistas e invitados conocer y conducir distintos modelos del fabricante alemán, en una experiencia que acercó a los participantes a la tecnología, el diseño y las prestaciones de sus vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/carlos-de-leoin-y-natash-egha-e2fa81c8.jpg Carlos de León y Natash Egha. (CEDIDA POR PORSCHE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/daniel-bobadilla-y-josei-fuentes-8356cf50.jpg Daniel Bobadilla y José Fuentes. (CEDIDA POR PORSCHE) ‹ ›

Más de 400 participantes e invitados formaron parte de esta edición del torneo, durante la cual tuvieron la oportunidad de ponerse al volante de modelos como el Panamera, Taycan, Macan ICE, Macan BEV, 718 y Cayenne.

Una experiencia más allá del campo de golf

Durante las jornadas, Porsche trasladó parte de su propuesta automotriz al entorno del torneo, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de experimentar las características de sus vehículos en pruebas de manejo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/estacioin-test-drive-porsche-e9406fcc.jpg Estación Test Drive de Porsche. (CEDIDA POR PORSCHE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/golfistas-en-test-drive-porsche-f440805c.jpg Golfistas en el Test Drive de Porsche. (CEDIDA POR PORSCHE) ‹ ›

La iniciativa combinó dos disciplinas vinculadas al rendimiento y la precisión:

el golf y la conducción deportiva.

De esta manera, los participantes disfrutaron de una agenda que integró la competencia en el campo con el acercamiento a diferentes modelos de la firma.

Con su participación en el Mitre 18, Porsche Center Santo Domingo reafirmó su presencia en encuentros deportivos y sociales del país, apostando por experiencias que conectan la marca con sus clientes y aficionados al mundo automotriz.