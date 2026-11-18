Porsche combina golf y velocidad en el torneo Mitre 18 de Punta Cana
La marca alemana participó como patrocinador oficial de la competencia y ofreció pruebas de manejo de varios de sus modelos a los más de 400 participantes e invitados
Porsche Center Santo Domingo participó como patrocinador oficial del torneo de golf Mitre 18, celebrado durante cuatro días en La Cana Beach & Golf Club, en Punta Cana, donde combinó la actividad deportiva con una experiencia de conducción para los asistentes.
La propuesta incluyó un programa de pruebas de manejo que permitió a golfistas e invitados conocer y conducir distintos modelos del fabricante alemán, en una experiencia que acercó a los participantes a la tecnología, el diseño y las prestaciones de sus vehículos.
Más de 400 participantes e invitados formaron parte de esta edición del torneo, durante la cual tuvieron la oportunidad de ponerse al volante de modelos como el Panamera, Taycan, Macan ICE, Macan BEV, 718 y Cayenne.
Una experiencia más allá del campo de golf
Durante las jornadas, Porsche trasladó parte de su propuesta automotriz al entorno del torneo, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de experimentar las características de sus vehículos en pruebas de manejo.
La iniciativa combinó dos disciplinas vinculadas al rendimiento y la precisión:
- el golf y la conducción deportiva.
De esta manera, los participantes disfrutaron de una agenda que integró la competencia en el campo con el acercamiento a diferentes modelos de la firma.
Con su participación en el Mitre 18, Porsche Center Santo Domingo reafirmó su presencia en encuentros deportivos y sociales del país, apostando por experiencias que conectan la marca con sus clientes y aficionados al mundo automotriz.