Maripili Bellapart, Maribel Bellapart, Francisco Sánchez, Franz Caba, Anitza Gutiérrez (representación de José Pelletier) y Myrna Guerrero. ( JUAN GUIO )

El Museo Bellapart celebró la tercera edición del Premio de Arte Juan José Bellapart 2026, cuyos máximos reconocimientos recayeron en los artistas Francisco Sánchez, de Guanacoboa, y José Pelletier, quienes compartieron los dos premios de igual reconocimiento. Franz Caba recibió la distinción destinada a creadores menores de 35 años.

Durante la ceremonia, realizada el miércoles 18 de noviembre, también fueron anunciadas seis menciones para Willy Abreu de la Cruz, primera mención; Marcelo Ferder, segunda; Enrique Royo, tercera; Irene Sierra Carreño, cuarta; Wali Vidal, quinta, y Rodrigo Escalante, sexta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/img-20261118-wa0566-e038d23a.jpg Ganadores de menciones de honor junto a los anfitriones. (JUAN GUIO)

Esta edición registró una participación récord de 185 artistas y 298 obras presentadas, de las cuales fueron seleccionadas 74 propuestas de pintura, escultura, grabado, dibujo y medios mixtos.

Al pronunciar las palabras de apertura, Maribel Bellapart Álvarez, presidenta del Museo Bellapart y de la Agencia Bella, destacó que el certamen honra la memoria de sus padres, Milagros Álvarez y Juan José Bellapart, y constituye un espacio de encuentro entre generaciones de artistas.

Las obras seleccionadas exploran temas como la nostalgia del país, las transformaciones humanas, la deshumanización tecnológica, el caos y la música, reflejando distintas inquietudes de la creación contemporánea.

El jurado estuvo integrado por María Elena Ditrén Flores, historiadora del arte; Inés Tolentino, artista visual, y Fernando Varela, artista de origen uruguayo. Los especialistas evaluaron la calidad artística, originalidad, resolución formal y coherencia conceptual de las propuestas.

Exposición actual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/img-20261118-wa0567-934b77b0.jpg Obra de Franz Caba. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/img-20261118-wa0573-c76f2253.jpg Obra ganadora de Juan Pelletier. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/img-20261118-wa0568-0f19c434.jpg Obra ganadora de Francisco Sánchez. (JUAN GUIO) ‹ ›

Las obras galardonadas pasarán a formar parte de la colección permanente del Museo Bellapart y componen, junto a las finalistas, la actual exposición del Museo Bellapart, la cual estará abierta al público desde mañana hasta febrero 2027.

Luego del acto de premiación, los invitados hicieron un recorrido por la muestra.

Creado en 2022, el premio tiene una periodicidad bienal y da continuidad al legado de mecenazgo cultural iniciado en 1961 por Juan José Bellapart y Milagros Álvarez de Bellapart.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/img-20261118-wa0578-9886b50b.jpg Verónica Díaz Rainieri, Maripili Bellapart, Haydée Kuret de Rainieri y Maribel Bellapart. (JUAN GUIO)