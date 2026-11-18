UASD estrena "Primicias de la Primada", su primer noticiario institucional
Se transmitirá todos los lunes a las 8:00 de la noche por el canal oficial de YouTube de la universidad, con información sobre sus actividades académicas, científicas, culturales y administrativas
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó "Primicias de la Primada", su primer noticiario institucional, una propuesta audiovisual con la que busca modernizar sus canales de comunicación y ampliar la difusión de las actividades y aportes de la academia a la sociedad dominicana.
El espacio será transmitido todos los lunes, a partir de las 8:00 de la noche, a través del canal oficial de la universidad en YouTube, y estará dirigido tanto a la comunidad universitaria como al público interesado en conocer las principales iniciativas de la institución.
Comunicación más dinámica
La propuesta responde a la visión del rector de la UASD, Jorge Asjana David, de impulsar una comunicación más dinámica y estratégica que permita proyectar el trabajo desarrollado en las áreas académica, científica, cultural y administrativa.
El proyecto fue desarrollado por la Dirección General de Comunicaciones, en coordinación con la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales, como parte de los esfuerzos de la universidad para:
- Fortalecer su identidad institucional
- Mantener una relación más cercana con la ciudadanía