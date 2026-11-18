Samuel Guzmán y Jorge Asjana David. ( CORTESÍA DE LA UASD )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó "Primicias de la Primada", su primer noticiario institucional, una propuesta audiovisual con la que busca modernizar sus canales de comunicación y ampliar la difusión de las actividades y aportes de la academia a la sociedad dominicana.

El espacio será transmitido todos los lunes, a partir de las 8:00 de la noche, a través del canal oficial de la universidad en YouTube, y estará dirigido tanto a la comunidad universitaria como al público interesado en conocer las principales iniciativas de la institución.

Comunicación más dinámica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-17-at-84320-pm-de67a6ee.jpeg Samira Castillo, y César Sánchez. (CORTESÍA DE LA UASD)

La propuesta responde a la visión del rector de la UASD, Jorge Asjana David, de impulsar una comunicación más dinámica y estratégica que permita proyectar el trabajo desarrollado en las áreas académica, científica, cultural y administrativa.

El proyecto fue desarrollado por la Dirección General de Comunicaciones, en coordinación con la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales, como parte de los esfuerzos de la universidad para:

Fortalecer su identidad institucional

Mantener una relación más cercana con la ciudadanía

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