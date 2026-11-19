Andrés Ferreras, Karine Noetinger, Oliver PelIin y Gerardo García. ( CORTESÍA DE CARREFOUR )

Carrefour República Dominicana inauguró su Feria de Vinos 2026 con una selección de más de 500 referencias internacionales, una oferta que representa un crecimiento respecto a la edición del año pasado, cuando reunió más de 350 etiquetas.

La actividad abrió sus puertas en el pasillo central de Carrefour Plaza Duarte, en un encuentro que congregó a representantes del sector empresarial, miembros del cuerpo diplomático, distribuidores, productores e invitados especiales.

La feria ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer diferentes regiones productoras, explorar nuevas etiquetas y participar en degustaciones con orientación especializada.

Durante la apertura, Olivier Pellin, director general de Carrefour República Dominicana, destacó el crecimiento del interés por la cultura del vino en el país y la importancia de promover espacios para conocer sus variedades, procesos de elaboración y posibilidades de armonización con la gastronomía.

El ejecutivo señaló que la iniciativa busca trascender la comercialización de bebidas y convertirse en un punto de encuentro entre productores, distribuidores, expertos y consumidores.

La edición de este año cuenta con la participación de casas productoras y distribuidoras como Seignouret Frères & Cie, Maison Johanès Boubée, Tasha, Álvarez & Sánchez, Scarlett Dark, JP. Chenet, Almacenes Continente, Perlino, 1924 Limited Edition, Lo-ca-tour, Señor Vino, El Catador, Primal Roots y High Spirits Co.

Como parte de las actividades inaugurales, los asistentes recibieron un 10 % de descuento adicional sobre el precio promocional de los vinos participantes, aplicado directamente en caja, con excepción de los espumosos.

También se realizó una rifa cuyo premio principal fue una botella de Château Brane-Cantenac 1924, procedente de la región francesa de Médoc y presentada como una pieza de interés para conocedores y coleccionistas.

Promociones para los clientes

Durante la feria, los compradores también podrán acceder a beneficios con tarjetas Banreservas participantes, que contemplan devoluciones de hasta un 20 %, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad financiera.

Con esta convocatoria, Carrefour mantiene una iniciativa que busca acercar al consumidor dominicano a la oferta vitivinícola internacional mediante una selección de etiquetas y actividades de degustación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/5valentin-morice-y-salome-herbreteau-5f88a575.jpg Valentín Morice y Salomé Herbreteau. (CORTESÍA DE CARREFOUR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/6-jose-ramon-lombardero-y-celeste-mejia-e73e2bb6.jpg José Ramón Lombardero y Celeste Mejia. (CORTESÍA DE CARREFOUR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/7-edern-hirstein-y-gustavo-de-hostos-989454db.jpg Edern Hirstein y Gustavo de Hostos. (CORTESÍA DE CARREFOUR) ‹ ›