El programa tendrá una duración de 60 semanas y estará estructurado en cuatro módulos progresivos que abarcarán disciplinas como dibujo, pintura, escultura, ilustración, grabado y fotografía. ( CORTESÍA DE CHAVÓN )

Chavón La Escuela de Diseño ampliará su oferta académica con el lanzamiento de un programa intensivo de Bellas Artes e Ilustración, cuya primera promoción comenzará en febrero de 2027 en su campus de Santo Domingo.

La iniciativa contará con el respaldo del Programa de Becas Bonarelli Schiffino, que otorgará 15 becas a nuevos talentos interesados en desarrollar una carrera en las artes visuales.

El programa tendrá una duración de 60 semanas y estará estructurado en cuatro módulos progresivos que abarcarán disciplinas como dibujo, pintura, escultura, ilustración, grabado y fotografía, además de otros lenguajes del arte contemporáneo.

La propuesta está dirigida tanto a personas que deseen iniciarse en la formación artística como a quienes ya tengan conocimientos y experiencia en el área. En este último caso, los aspirantes podrán solicitar su ingreso directamente a los módulos III o IV, previa evaluación de sus competencias.

El rector de Chavón, Adolfo Lucero, explicó que esta iniciativa forma parte de una etapa de evolución institucional, enfocada en fortalecer su propuesta educativa y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones de creadores.

"Queremos que nuevas generaciones encuentren en Chavón un lugar para descubrir su talento, desarrollar su mirada y convertir sus ideas en propuestas con significado", expresó.

Como parte de la experiencia académica, los estudiantes participarán en talleres intensivos impartidos por artistas invitados en cada módulo. La institución destacó que esta práctica da continuidad a una tradición de acercamiento a figuras del arte nacional e internacional, entre ellas Oswaldo Guayasamín, Kehinde Wiley, Ada Balcácer, Ramón Oviedo y Cándido Bidó.

Proyección internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/6-estudiante-763e9f15.jpg Como parte de la experiencia académica, los estudiantes participarán en talleres intensivos impartidos por artistas invitados en cada módulo. (CORTESÍA DE CHAVÓN)

La formación también contempla posibilidades de continuidad académica fuera del país. Los egresados podrán optar por el programa 2+2 con Parsons School of Design, alianza vigente desde 1983, que les permite continuar sus estudios y aspirar a obtener un título de Bachelor of Fine Arts (BFA).

Asimismo, podrán explorar oportunidades de posgrado en el Istituto Europeo di Design (IED), en Europa y Brasil, conforme a los requisitos de admisión de cada institución.