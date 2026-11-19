Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) celebró los 30 años del Congreso Internacional de Educación Aprendo, una iniciativa que ha reunido durante tres décadas a docentes, autoridades, especialistas y representantes del sector privado para debatir sobre los desafíos y las transformaciones del sistema educativo dominicano.

Durante un encuentro con motivo del aniversario, su presidenta, Susana Martínez Nadal, llamó al sector empresarial a mantener su respaldo a la formación de los maestros y a asumir la educación como un compromiso de largo plazo.

"Sostener una iniciativa educativa durante treinta años exige visión, trabajo y una convicción compartida, que acompañar a los docentes merece un esfuerzo constante", expresó Martínez Nadal.

La ejecutiva señaló que la dignificación de la carrera docente y la capacitación continua constituyen aspectos fundamentales para mejorar la calidad de la enseñanza, especialmente ante los cambios en las demandas educativas y del mercado laboral.

En ese sentido, consideró que los recursos destinados a la educación deben traducirse en resultados concretos y mejoras en las condiciones del sistema.

Al referirse a la inversión del 4 % del producto interno bruto (PIB) en educación, Martínez Nadal sostuvo que la sociedad dominicana ha realizado un esfuerzo importante durante más de una década, pero que este debe reflejarse en una mayor calidad del gasto, incluyendo mejores oportunidades de capacitación para los docentes.

Familias y escuelas

El aniversario sirvió de antesala a la edición número 30 de Aprendo 2026, que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre bajo el lema "Creando puentes para aprender", con un programa enfocado en fortalecer la colaboración entre las escuelas, las familias y las comunidades.

Martínez Nadal explicó que esta edición busca proporcionar a los educadores herramientas para mejorar la comunicación y la integración de las familias en los procesos de aprendizaje.

Indicó que la participación de los padres y familiares en la educación de los niños incide favorablemente en su desempeño académico, por lo que considera necesario fortalecer esa relación desde los centros educativos.

La agenda también abordará los desafíos que plantea la transformación digital, el acceso de los estudiantes a las tecnologías y la prevención del ciberacoso en los entornos escolares.

Sobre este último aspecto, destacó la necesidad de que tanto maestros como familias cuenten con herramientas para identificar y prevenir situaciones de acoso a través de medios digitales.

La presidenta de EDUCA reconoció que República Dominicana ha avanzado en materia educativa, aunque todavía enfrenta brechas importantes que requieren atención para alcanzar una transformación efectiva del sistema.

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