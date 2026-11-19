En el Ensanche Naco, Stanzia Café & Bar presenta una propuesta gastronómica que combina el café de especialidad con la coctelería de autor, en un espacio de inspiración europea donde las plantas y las piezas de arte forman parte de su ambientación.

El establecimiento apuesta por dos experiencias en un mismo lugar: durante el día funciona como cafetería, con una selección de bebidas y repostería, mientras que al caer la tarde su barra adquiere protagonismo con:

Cócteles

Vinos

Espumosos

La carta de café incluye opciones clásicas como cappuccino y cortado, además de preparaciones propias. Entre ellas figura el Stanzia Shakerato, elaborado con doble espresso, leche de avena y un toque de vainilla.

El café también se incorpora a la propuesta de postres con el affogato de la casa, que combina helado de vainilla bañado en espresso.

Ingrediente especial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/img0831-1b60205f.jpg La oferta de bebidas se completa con vinos y espumosos disponibles por copa o botella, ampliando las opciones para quienes buscan un encuentro informal o una salida al final de la jornada. (CORTESÍA DEL ESTABLECIMIENTO)

La lavanda es uno de los ingredientes que conecta las dos facetas del establecimiento. Durante el día acompaña un latte frío de matcha, mientras que en la carta de coctelería forma parte del Lila Spritz, preparado con prosecco.

Entre los cócteles de autor también se encuentran el Fiore Rosa, que combina ginebra, toronja rosada y flor de saúco, y el Ametista, elaborado con tequila, lichi, lavanda y limón.

La oferta de bebidas se completa con vinos y espumosos disponibles por copa o botella, ampliando las opciones para quienes buscan un encuentro informal o una salida al final de la jornada.

Con esta propuesta, Stanzia Café & Bar apuesta por integrar la cultura del café y la coctelería en un ambiente íntimo, con una carta que cambia de ritmo a medida que avanza el día.