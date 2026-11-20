Entre emociones y ovaciones llenas de alegría, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) reconoció la trayectoria y el compromiso con la justicia de sus colaboradores durante la 21.ª edición del Premio Fray Antón de Montesinos 2026.

Durante la ceremonia realizada en Crowne Plaza, Reyner Martínez Pérez, representante de la jurisdicción de Barahona, recibió la máxima distinción como Defensor Público del Año. El galardón reconoce su desempeño profesional, vocación de servicio y compromiso con la defensa de los derechos de las personas que requieren asistencia jurídica.

La ceremonia también sirvió de escenario para que el director nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, planteara la necesidad de fortalecer el respeto a las garantías constitucionales en las actuaciones de los organismos de persecución penal y seguridad ciudadana.

Durante su discurso, el funcionario recordó que la seguridad ciudadana debe construirse dentro del marco de los derechos fundamentales y no al margen de ellos.

"La seguridad ciudadana no se construye al margen de las garantías, sino dentro de ellas", expresó Valentín Santos, quien exhortó a los actores del sistema de justicia a procurar una aplicación más amplia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, la mediación y los acuerdos contemplados en la legislación.

El titular de la ONDP también cuestionó que el proceso penal pueda convertirse en un mecanismo automático de imposición de condenas y prisión preventiva. En ese sentido, defendió la necesidad de ofrecer respuestas oportunas a las víctimas y garantizar que las personas imputadas sean juzgadas en un plazo razonable.

Asimismo, sostuvo que la justicia debe avanzar hacia un modelo más humano y restaurativo, que evite procesos judiciales prolongados que incrementen el desgaste emocional, familiar y económico de las partes involucradas.

Valentín Santos aprovechó el escenario para recordar la misión de la Defensa Pública: garantizar asistencia y representación jurídica gratuita a las personas físicas que enfrentan conflictos con la ley penal y carecen de recursos económicos o de abogado.

En su intervención también afirmó que ningún ciudadano debe quedar en estado de indefensión y destacó la labor de los defensores públicos, investigadores, trabajadores sociales y personal administrativo que hacen posible el servicio en las distintas jurisdicciones del país.

"Cuando un defensor público se pone de pie en un tribunal para defender al más pobre y olvidado de nuestros ciudadanos, no está defendiendo únicamente a un individuo; está sosteniendo sobre sus hombros la Constitución entera", manifestó.

Reconocimientos a la labor institucional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-20-at-84543-pm-4a582f20.jpeg Reyner Martínez Pérez, representante de la jurisdicción de Barahona (SAMIL MATEO)

Además de Martínez Pérez, el Premio Fray Antón de Montesinos distinguió a otros profesionales y equipos de la institución.

En la categoría Imagen Institucional Nacional por Jurisdicción fue reconocida Claudia Jiménez, mientras que Basilio del Rosario recibió la distinción de Imagen Institucional del Personal Técnico-Administrativo.

La Oficina Distrital de Monte Plata obtuvo el reconocimiento como Equipo del Año; Yenny González fue distinguida como Abogada Adscrita del Año, y Luis Ernesto Cuevas Rojas recibió el premio de Coordinador del Año.

Al recibir la máxima distinción, Martínez Pérez agradeció a Dios, a sus familiares, compañeros de trabajo y a quienes han acompañado su trayectoria profesional, especialmente al equipo de la Oficina de Defensa Pública de Barahona.

El abogado recibió el reconocimiento con humildad y lo definió como una motivación para continuar ejerciendo sus funciones con responsabilidad, dedicación y entusiasmo.

"Este reconocimiento no lo considero solamente como un logro personal, sino también como resultado del apoyo, la confianza y el acompañamiento de todas aquellas personas que han creído en mí", expresó.

La actividad concluyó con la participación musical de la Orquesta San Judas Tadeo de la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-20-at-84543-pm-1-807e3fa1.jpeg El evento culminó de manera festiva. (SAMIL MATEO)