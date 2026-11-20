José Andrés Vidal, Laura García, Javier Esteva, Fernando García, Mónica García y Monserrat Menéndez, durante la actividad Navidad en Galería. ( CORTESÍA DE GALERÍA 360 )

Los visitantes de Galería 360 disfrutaron de un encuentro con la música durante la celebración de bienvenida a la Navidad, que incluyó su tradicional concierto sinfónico gratuito "Navidad 360", realizado en la explanada frontal del centro comercial.

Familias, jóvenes y adultos, junto a una significativa presencia de público infantil, se congregaron para disfrutar de un repertorio que combinó melodías navideñas, ritmos caribeños y composiciones dominicanas, en una presentación que marcó el inicio de una de las temporadas más esperadas del año.

El concierto estuvo a cargo de la Orquesta Dominicana de Vientos (ODV), de la Fundación Festi-Band, bajo la dirección del maestro José Andrés Vidal Hernández, con las actuaciones especiales de la mezzosoprano Ruth Fermín y el barítono Keny Gómez.

Un regalo musical para celebrar la Navidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/laf7853-4f012c65.jpg La velada comenzó con Alegre vengo, composición de Félix del Rosario, en arreglo de Ángel Sánchez, una pieza que conectó al público con el espíritu festivo de la Navidad dominicana. (CORTESÍA DE GALERÍA 360)

El tradicional concierto "Navidad 360" forma parte de las actividades con las que el centro comercial celebra la llegada de la temporada navideña y convierte su explanada frontal en un escenario para el encuentro familiar y el disfrute de la música.

La velada comenzó con "Alegre vengo", composición de Félix del Rosario, en arreglo de Ángel Sánchez, una pieza que conectó al público con el espíritu festivo de la Navidad dominicana.

El programa continuó con "Christmas a La Big Band", en arreglo de Larry Clark, que incorporó el sonido característico de las grandes orquestas a la celebración.

Uno de los momentos vocales de la noche estuvo protagonizado por la mezzosoprano Ruth Fermín, quien interpretó "O Holy Night", de Adolphe Adam, con arreglos de José Andrés Molina y José Andrés Vidal.

Por su parte, el barítono Keny Gómez ofreció su versión de «Have Yourself a Merry Little Christmas», de Hugh Martin, en arreglo de Douglas E. Wagner.

La orquesta también presentó «O Tannenbaum (O, Cha-Cha Tree)», en arreglo de Michelle Fernández, una versión que incorporó el ritmo del chachachá a una de las melodías tradicionales de la temporada.

El repertorio incluyó «Blue Christmas», de Billy Hayes y Jay Johnson, en arreglo de José Andrés Vidal, interpretada por Keny Gómez. Más adelante, Ruth Fermín regresó al escenario con "All I Want for Christmas Is You", popularizada por Mariah Carey, en arreglo de Larry Kerchner y adaptación de José Andrés Vidal.

El ambiente festivo continuó con «We Wish You a Mambo Christmas», de Erick Morales, una pieza que llevó el mambo al repertorio navideño y puso de manifiesto la versatilidad de la agrupación.

Además de los clásicos internacionales, el concierto reservó un espacio para composiciones representativas del patrimonio musical dominicano. La Orquesta Dominicana de Vientos interpretó «Una primavera para el mundo», obra vinculada al legado de René del Risco Bermúdez y Rafael Solano, con arreglo de José Andrés Vidal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/laf8344-58f92461.jpg De izquierda a derecha, Laura García, Javier Esteva, Fernando García, Mónica García y Monserrat Menéndez, durante la actividad Navidad en Galería. (CEDIDA POR LUIS ANDÚJAR)

Otra de las piezas destacadas fue "Por amor", del maestro Rafael Solano, presentada con arreglo de José Andrés Vidal y las voces de Ruth Fermín y Keny Gómez. La inclusión de estas composiciones acercó la celebración navideña a la tradición de la canción dominicana y enriqueció una propuesta que conjugó distintas generaciones y estilos musicales.

El repertorio también incluyó "Believe", de la película The Polar Express, composición de Glen Ballard y Alan Silvestri, con Ruth Fermín como solista.

Ambos cantantes compartieron la interpretación de "Blanca Navidad", de Irving Berlin, en arreglo de Ginés Ramírez, otra de las melodías emblemáticas de las celebraciones de fin de año.

El programa concluyó con "El año viejo", en versión de cumbia y arreglo de Juan D. Monroy, una composición que enlazó el ambiente navideño con las tradicionales celebraciones de despedida del año.

Una orquesta que promueve la formación musical

La Orquesta Dominicana de Vientos forma parte de los proyectos artísticos de la Fundación Festi-Band, institución que desde 2009 desarrolla iniciativas orientadas a la formación musical de niños y jóvenes dominicanos.

Bajo la dirección del maestro José Andrés Vidal Hernández, la agrupación impulsa propuestas que contribuyen a la difusión de la música instrumental y a la creación de espacios para el desarrollo artístico.

Su participación en "Navidad 360" permitió acercar al público un repertorio diverso, en el que las interpretaciones instrumentales se combinaron con las voces de Ruth Fermín y Keny Gómez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/19112026-galaeria-360-celebra-concierto-sinfonico-por-motivo-de-la-navidad-samil-mateo-dominici-10eb5c30.jpg Rocío Vargas y la niña Rubí Pichardo, junto a los personajes de la Navidad. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/19112026-galaeria-360-celebra-concierto-sinfonico-por-motivo-de-la-navidad-samil-mateo-dominici1-5f4b0d3f.jpg Jennifer Fersobe, Jochy Fersobe, Rosanna Encarnación y Georgina Quiñones. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/19112026-galaeria-360-celebra-concierto-sinfonico-por-motivo-de-la-navidad-samil-mateo-dominici2-693a422f.jpg Pamela Ceara y Andrés Albaine. (SAMIL MATEO) ‹ ›