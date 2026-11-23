Christina Gilleland y Ana López ejecutivas del centro junto a Santa en el inicio a la Navidad 2026. ( CORTESÍA DE DOWNTOWN CENTER )

La Navidad comienza a sentirse en Downtown Center. La plaza comercial dará la bienvenida a la temporada festiva con el encendido de su tradicional árbol, una celebración que este año estará acompañada de una programación pensada para reunir a las familias y compartir la magia de estas fechas.

Bajo el concepto "La mejor época del año", el encendido tendrá lugar este lunes 16 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el Atrio Central, donde también se darán a conocer las actividades que se desarrollarán durante noviembre y diciembre.

La agenda comenzará con los encuentros fotográficos con Santa Claus, programados para los domingos 22 y 29 de noviembre. A estos se sumará el Mercadito Navideño, que se celebrará del viernes 27 al domingo 29, mientras que el sábado 28 los villancicos llenarán de música el ambiente, de 5:30 a 6:30 de la tarde.

En diciembre, Santa volverá a recibir a los más pequeños los domingos 6, 13 y 20, en jornadas dedicadas a las fotografías familiares y a conservar recuerdos de la temporada.

La programación también contempla actividades para estimular la creatividad y mantener vivas las tradiciones navideñas. El sábado 12 los niños podrán escribir sus cartas a Santa, mientras que el sábado 19 tendrán la oportunidad de participar en un taller de elaboración de galletas.

La celebración se extenderá hasta el viernes 25 de diciembre, cuando Downtown Center ofrecerá un espectáculo especial para conmemorar el Día de Navidad.

Una temporada para compartir

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/rmk00731-76b31a62.jpg La iniciativa apuesta por convertir los espacios de la plaza en puntos de encuentro para las familias, combinando entretenimiento, música y experiencias propias de la temporada. (CORTESÍA DEDOWNTOWN CENTER)

Con esta propuesta, Downtown Center busca cerrar el año junto a su comunidad, después de una agenda de encuentros inspirada en "El año de la felicidad", concepto que marcó parte de sus actividades durante 2026.

La iniciativa apuesta por convertir los espacios de la plaza en puntos de encuentro para las familias, combinando entretenimiento, música y experiencias propias de la temporada.

Los detalles y posibles actualizaciones de la programación estarán disponibles en las redes sociales del centro comercial: Instagram y TikTok (@downtowncenter_rd) y Facebook (@downtowncenterrd).

A través de su oferta comercial, gastronómica, de servicios y entretenimiento, Downtown Center mantiene una agenda de actividades culturales, sociales y recreativas orientadas a fortalecer su vínculo con el público y ofrecer experiencias para compartir.