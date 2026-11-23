La experiencia de adquirir una propiedad va más allá de elegir una ubicación o encontrar un inmueble que se ajuste al presupuesto. Implica tomar decisiones, evaluar opciones y coordinar distintos servicios.

Bajo esa perspectiva, Firma Dominicana inauguró una nueva oficina en Piantini, desde donde busca ofrecer una asesoría inmobiliaria integral y acompañar a sus clientes en cada etapa del proceso.

La apertura reunió a aliados, desarrolladores y clientes, durante un acto que incluyó el tradicional corte de cinta y reconocimientos de empresas del sector a la labor comercial de la firma.

Entre las distinciones recibidas figura la de KMA Developments, en el segmento turístico, por la comercialización de unidades de lujo en Cap Cana; Grupo Kratos, en el ámbito corporativo, por la venta de más de 30 locales comerciales, y Sodiconsa, en el residencial, por superar los 10 millones de dólares en ventas en sus proyectos familiares.

Los representantes de estas empresas destacaron el profesionalismo de la firma, su capacidad para conectar con compradores de alto perfil y el seguimiento que ofrece durante las operaciones.

Una oficina que evoca el hogar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-43010-pm-005c6681.jpeg Yaribel Martínez,Laura Bernabela,Angely Mejía,Nicolás Ramírez,Tatiana Cuevas,Sandy Álvarez Belkis Joga,Marleny ZabalaHypatia Rodriguez,Eglina Frometa. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La nueva sede fue concebida para reflejar la filosofía de Firma Dominicana, con una arquitectura que combina elementos residenciales y corporativos. Desde la entrada, una sala de estar con vista a la cocina transmite una sensación de calidez, en alusión a la importancia que tiene el hogar al momento de adquirir una propiedad.

Los materiales también responden a una intención simbólica. El microcemento y el hierro representan el proceso de construcción de un inmueble desde sus planos, mientras que el verde se incorpora como referencia a la prosperidad.

La distribución de espacios abiertos busca propiciar el intercambio de ideas entre los asesores y facilitar una atención construida a partir de distintas perspectivas. Asimismo, la oficina dispone de ambientes destinados a recibir a clientes que requieren asesoría a distancia.

"En Firma Dominicana queremos hacerle la vida más fácil a la gente que confía en nosotros. Quiero que, después de hablar con su asesor, cada cliente pueda decir: "Me escucharon, entendí mis opciones y sé cuál es mi próximo paso. Si mañana me surge una pregunta, sé a quién llamar", expresó Tatiana Cuevas, CEO y Broker-Owner de la firma.

Un solo punto de contacto

La propuesta de atención 360 constituye uno de los pilares del modelo de negocio de la empresa. La iniciativa busca simplificar los procesos de compra e inversión mediante la integración progresiva de servicios que habitualmente deben gestionarse por separado.

Para ello, trabaja junto a profesionales aliados en áreas como asesoría legal, financiamiento, inspección de propiedades, diseño de interiores y administración inmobiliaria. De esta manera, el cliente puede contar con un interlocutor que le acompañe antes, durante y después de concretar una operación.

La firma también dispone de la plataforma digital firmadominicana.do, que permite buscar y comparar propiedades, simular planes de pago y solicitar asesoría.

La inauguración de esta segunda oficina se produce a menos de dos años de la apertura de su primera sede, en diciembre de 2024, y marca una nueva etapa en el crecimiento de la empresa.

Durante el encuentro, el desarrollador y constructor Víctor Marchena compartió su experiencia de trabajo con Firma Dominicana en la comercialización de sus proyectos y en el desarrollo de propuestas inmobiliarias de lujo, sostenibles y con potencial comercial en el centro de la ciudad.

Marchena destacó que la atención personalizada y el conocimiento del mercado que aporta la firma también representan una herramienta para los desarrolladores, al ofrecerles información sobre las preferencias de los compradores y las oportunidades del sector.