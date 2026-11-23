La periodista Irmgard De la Cruz García, de Diario Libre, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026 en la categoría Prensa Escrita, por su reportaje "Torres, tapones y servicios al límite: la otra cara de Verón-Punta Cana", en el que aborda las consecuencias del acelerado crecimiento urbano y turístico de esa localidad.

El trabajo pone el foco en los desafíos que enfrenta Verón-Punta Cana en materia de movilidad, infraestructura y servicios básicos, aspectos que plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de uno de los principales polos turísticos de República Dominicana.

Al valorar la publicación, el jurado destacó el rigor periodístico con que aborda las transformaciones de la zona y su contribución al debate sobre el desarrollo sostenible de los destinos turísticos, al mostrar una realidad que trasciende la oferta hotelera y las cifras de visitantes.

El reconocimiento fue entregado este lunes durante la edición número 22 del premio, organizada por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), en una ceremonia celebrada en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino.

El Gran Premio

En esta edición el periodista Pedro Sánchez, excolaborador de Diario Libre, obtuvo el Gran Premio Epifanio Lantigua por su reportaje "Guayabal-Constanza: una ruta de aguas termales, amor al medio ambiente y de ayuno tecnológico". Asimismo, ganó en las categorías Prensa Digital y Ecoturismo.

Otros ganadores fueron Carolina Emperatriz Cepeda Aquino, de Noticias SIN, en Audiovisual; Manuel Quiterio Cedeño Pérez, de Resumen Turismo, en Periodismo de Opinión; Hilda Peguero, de Humankind News, en Turismo Regional; Manuel Vega, de El Caribe, en Gastronomía; Ángel Fernández, de Bávaro Digital, en Fotografía, y Ángela María Carrasco, de Soy Caribe Premium, en Revista.

Reconocimientos a la trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/img-20261123-wa0504-144e7221.jpg Ganadores de la edición número 22 del Premio Epifanio Lantigua. (ESTARLIN ROSA)

Durante el acto fueron distinguidos el empresario Fernando Hazoury, presidente del Consejo de Administración de Cap Cana; el académico e investigador Bolívar Troncoso, por sus contribuciones a la educación, la geografía y la gastronomía dominicana, y la revista especializada The Caribbean Gold Coast Magazine, dirigida por el periodista Leonardo Medrano.

La presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, resaltó que el periodismo turístico debe ir más allá de mostrar paisajes y destinos, para contar las historias de las comunidades, sus tradiciones, su identidad y los desafíos que acompañan el desarrollo de la industria.

"Esta edición nos invita a reconocernos como contadores de historias que nos conectan con nuestros territorios, con nuestra identidad y con las personas que hacen posible el desarrollo turístico dominicano", expresó.

Por su parte, Ana Bélgica Güichardo, presidenta del jurado, destacó la importancia de preservar principios como la verdad, la independencia, la responsabilidad, el pluralismo y la ética profesional. También explicó que la selección estuvo respaldada por un proceso de verificación de datos y evaluaciones cuantitativas y cualitativas, con herramientas especializadas para examinar los trabajos participantes.

La ceremonia contó con la presencia de Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Joel Santos, ministro de Energía y Minas, y Roberto Henríquez, viceministro de Calidad de los Servicios Turísticos, entre otras personalidades.

La parte artística estuvo a cargo de Alicia Baroni, quien interpretó "Orgullosamente Dominicana", y Vickiana, responsable del cierre musical de la noche.

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