José Ureña Barsona, Yanser Cruz, Valentina Moncada y Mario Lama Haché. ( CORTESÍA DE PLAZA LAMA )

Plaza Lama amplía su presencia comercial en Santo Domingo Este con la apertura de una nueva tienda ElectroLama en Megacentro, un establecimiento que suma otra opción de compra para quienes buscan equipar sus hogares.

La inauguración contó con la participación de Mario Lama Haché, presidente de Plaza Lama; así como la de:

Yanser Cruz, gerente regional

José Barsona, director corporativo de Operaciones

Valentina Moncada, directora comercial y de Mercadeo de Megacentro

Con esta apertura, los visitantes del centro comercial tendrán acceso a la propuesta de ElectroLama, marca especializada en acercar alternativas para el hogar a sus consumidores, en un espacio que busca ofrecer mayor comodidad y proximidad.

"Más cerca. Más conveniente"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/dsc09152-723097d2.jpg ElectroLama es una marca especializada en acercar alternativas para el hogar a sus consumidores. (CORTESÍA DE PLAZA LAMA)

La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de Plaza Lama, orientada a fortalecer la presencia de sus marcas y ampliar sus puntos de contacto con el público.

Bajo el concepto "Más cerca. Más conveniente", la nueva tienda se incorpora a la oferta comercial de Megacentro y refuerza la apuesta de ambas empresas por ofrecer nuevas opciones a los consumidores de Santo Domingo Este.

Te puede interesar Plaza Lama celebra la Navidad con nuevas propuestas decorativas