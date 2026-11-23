Hablar de sexualidad también implica hablar de educación, acceso y nuevas formas de comunicación. Bajo esa premisa, Prudence compartió en Santo Domingo los resultados de sus iniciativas educativas y las propuestas con las que busca conectar con nuevas generaciones, durante un encuentro con representantes del sector farmacéutico.

Uno de los datos destacados fue el alcance de DKT School, programa a través del cual 800 mil estudiantes recibieron orientación sobre sexualidad y anticoncepción durante el último año, según informó Alan Vera Vázquez, director Corporativo de Mercadeo Latam Norte de Prudence.

El ejecutivo presentó estas cifras durante una actividad celebrada en el salón Onyx del hotel Hyatt Centric Santo Domingo, en la que también repasó la evolución de la marca, sus apuestas de innovación y las colaboraciones que prepara para 2027.

La bienvenida estuvo a cargo de Kary Colón, country manager de Prudence en República Dominicana, junto a Francisco Tarragó, presidente de Dinafa, empresa distribuidora de la marca en el país.

Innovación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/prudence-2-f7ffc06c.jpg La estrategia incluye, además, el uso de redes sociales y creadores de contenido para abordar temas relacionados con la sexualidad desde un lenguaje más próximo a las nuevas generaciones. (CORTESÍA DE PRUDENCE)

Con 23 años de trayectoria, Prudence ha apostado por diferenciarse a través de propuestas que buscan transformar la manera en que los consumidores se relacionan con los productos de salud sexual.

Vera Vázquez recordó que la incorporación de preservativos con sabores, colores y aromas marcó una etapa importante en la evolución de la marca. También destacó iniciativas para facilitar el acceso a estos productos, como su exhibición fuera de los mostradores de las farmacias y la distribución de muestras en festivales.

La estrategia incluye, además, el uso de redes sociales y creadores de contenido para abordar temas relacionados con la sexualidad desde un lenguaje más próximo a las nuevas generaciones.

Esta filosofía también se refleja en sus colaboraciones con figuras del entretenimiento. Entre ellas mencionó al artista Residente y la alianza con Rolling Stone y el músico Jay de la Cueva, que dio lugar a una edición especial de Prudence Zero.

El empaque de colección está inspirado en la estética del rock, con referencias a chaquetas de cuero, guitarras, micrófonos y discos. La propuesta busca incorporar elementos de la cultura musical a la experiencia del producto.

Durante la presentación también se mostraron «Sensabrosos», una propuesta que combina características sensitivas y sabor, y Prudence Zero, descrito por la marca como su preservativo de látex más sensitivo.

El compromiso más allá del producto

La educación y el acceso a servicios de salud sexual también forman parte de las iniciativas compartidas durante el encuentro.

Bajo el concepto "Love Chain", la marca presentó acciones dirigidas a mujeres migrantes que incluyen la entrega de anticonceptivos, atención de partería profesional y distribución de artículos de higiene personal y menstrual.