La Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOESRD) celebró su 102.º aniversario con una cena de gala en la que reconoció la trayectoria de empresarios y organizaciones que han contribuido al desarrollo económico y al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

El encuentro, realizado en el Salón Gran Embajador del Hotel El Embajador, reunió a representantes de los sectores empresarial, diplomático e institucional, entre ellos la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; la embajadora de España, Lorea Arribalzaga, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Durante la actividad, el presidente de la Cámara, Francisco "Paco" Pérez Menéndez, destacó la importancia de una relación bilateral sustentada en la confianza, la inversión y la cooperación, así como el compromiso de continuar impulsando iniciativas que favorezcan la innovación y el desarrollo sostenible.

Uno de los momentos centrales de la velada fue la entrega de los Premios Camacoesrd 2026. El empresario José Luis (Pepín) Corripio Estrada recibió el reconocimiento Empresario Camacoesrd 2026, por su trayectoria y contribución a la diversificación de la economía dominicana, así como por su legado empresarial y cultural.

También fue distinguido Manuel García Arévalo, con el Premio Especial Legado de la Emigración Española, por sus aportes al desarrollo industrial y comercial del país y su labor de investigación y preservación de la memoria histórica de la inmigración española.

En el renglón empresarial, MAPFRE República Dominicana obtuvo el Premio Empresa Camacoesrd 2026, recibido por su CEO, Andrés Mejía, mientras que Grupo Piñero recibió la Mención de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, entregada a su CEO global, Encarna Piñero, por sus iniciativas en favor de un modelo turístico regenerativo y la protección ambiental.

Una relación comercial en expansión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/secundaria--directiva-de-la-camara-espanola-junto-a-la-embajadora-de-espana-lorea-arribalzaga-y-consejera-economica-y-comercial-de-la-embajada-de-espana-en-rd-pilar-serret-c782f727.jpg Directiva de la Cámara Española junto a la Embajadora de España Lorea Arribalzaga y Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en RD Pilar Serret (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Con 414 empresas asociadas, la Cámara se mantiene como espacio de articulación entre los sectores productivos de ambos países. Según datos compartidos por la institución, España se posicionó en 2025 como el principal inversionista extranjero en República Dominicana, con presencia destacada en turismo y energía.

Entre sus prioridades para 2027 figuran el impulso al turismo sostenible, la logística, los servicios financieros y aseguradores, las energías renovables y la transformación digital.