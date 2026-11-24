La Cámara Española celebra 102 años y reconoce la trayectoria de líderes empresariales
La gala distinguió a José Luis Corripio Estrada, Manuel García Arévalo, MAPFRE y Grupo Piñero por sus aportes al desarrollo económico, la sostenibilidad y los vínculos entre España y República Dominicana
La Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOESRD) celebró su 102.º aniversario con una cena de gala en la que reconoció la trayectoria de empresarios y organizaciones que han contribuido al desarrollo económico y al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.
El encuentro, realizado en el Salón Gran Embajador del Hotel El Embajador, reunió a representantes de los sectores empresarial, diplomático e institucional, entre ellos la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; la embajadora de España, Lorea Arribalzaga, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
Durante la actividad, el presidente de la Cámara, Francisco "Paco" Pérez Menéndez, destacó la importancia de una relación bilateral sustentada en la confianza, la inversión y la cooperación, así como el compromiso de continuar impulsando iniciativas que favorezcan la innovación y el desarrollo sostenible.
Uno de los momentos centrales de la velada fue la entrega de los Premios Camacoesrd 2026. El empresario José Luis (Pepín) Corripio Estrada recibió el reconocimiento Empresario Camacoesrd 2026, por su trayectoria y contribución a la diversificación de la economía dominicana, así como por su legado empresarial y cultural.
También fue distinguido Manuel García Arévalo, con el Premio Especial Legado de la Emigración Española, por sus aportes al desarrollo industrial y comercial del país y su labor de investigación y preservación de la memoria histórica de la inmigración española.
En el renglón empresarial, MAPFRE República Dominicana obtuvo el Premio Empresa Camacoesrd 2026, recibido por su CEO, Andrés Mejía, mientras que Grupo Piñero recibió la Mención de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, entregada a su CEO global, Encarna Piñero, por sus iniciativas en favor de un modelo turístico regenerativo y la protección ambiental.
Una relación comercial en expansión
Con 414 empresas asociadas, la Cámara se mantiene como espacio de articulación entre los sectores productivos de ambos países. Según datos compartidos por la institución, España se posicionó en 2025 como el principal inversionista extranjero en República Dominicana, con presencia destacada en turismo y energía.
Entre sus prioridades para 2027 figuran el impulso al turismo sostenible, la logística, los servicios financieros y aseguradores, las energías renovables y la transformación digital.